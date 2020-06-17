康文署公布最新安排　轄下免費籃球場周六起開放

▲ 康文署今日（17日）公布最新安排，轄下免費籃球場周六起開放。（資料圖片）

康文署今日（17日）宣布由周六（20日）起，免費的戶外足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場及門球場、小西灣游泳池及摩士公園游泳池將重新開放。重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，時段之間會有休池時間。

另外，由6月22日起，收費的草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、籃球場、排球場、投球場、鯉魚門體育館的散手訓練場及北河街體育館的搏擊中心將重新開放。市民可於6月20日開始，使用康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱及自助服務站預訂上述重開的陸上收費康樂設施。

署方亦將於6月22日恢復草地滾球場、高爾夫球發球練習場、運動攀登牆及水上活動中心租艇服務的正常開放安排，以及放寬舞蹈室／活動室的限制設施使用人數。

文化設施方面，康文署將在6月19日恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排。場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過16個，並在可行的情況下隔行入座。

在附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，參加者或觀眾座位一組最多爲16人，組與組之間須保持社交距離。附屬設施的使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。

觀眾在場館內必須佩戴自備的口罩。所有畢業禮活動及在戶外租用設施舉辦的公眾活動將繼續暫停。表演場地的售票處將繼續實施每日特別開放時間（中午12時至晚上6時30分或場地城市售票網節目開場後30分鐘）。附設的自助取票機按場館的開放時間提供服務。

除瀝源公共圖書館外，其餘所有31間小型圖書館將於6月22日重開，並實施特別開放時間。為免人多聚集，圖書館將於服務時間內分段開放，每節約一至兩小時，並實施人流管制措施以控制進館人數。

鑑於所有還書箱和自助圖書站，及差不多所有圖書館已重開，現時持有逾期歸還圖書館資料的讀者需盡快歸還資料，公共圖書館將於7月20日起恢復計算逾期歸還罰款。

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責任編輯：陳梓蔚