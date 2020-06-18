禮堂限人數家長需課室看畢業禮直播　有小學為留美好回憶違指引除罩影畢業相

▲ 香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良昨（17日）在社交網站上載在禮堂拍攝的小六學生畢業照，違反在校內須戴口罩及應保持最少1米距離的指引。（黃錦良facebook相片）

中小學及幼稚園高班已先後於上月底至本周一以半日制復課，雖然政府前日公布放寬限聚令人數上限至50人，但學校仍要遵守教育局上月公布的復課指引，例如禮堂在保持1米社交距離下，可容納人數有限，連家長也可能要到課室觀看子女的畢業禮直播，有中學校長盼局方放寬指引。

不過，有小學近日為了留下「美好回憶」違反指引，在禮堂拍攝畢業照時，師生都沒有戴口罩及沒有保持1米距離。

中學校長會主席鄧振強表示，隨着政府日前宣布放寬限聚令人數上限至50人，部分在校外舉行的暑假活動有望復辦，但校內活動仍受教育局上月公布的復課指引所限，未知局方會否作出修訂。

鄧振強指，禮堂集會活動在保持1米距離後，參與人數受限制，一般禮堂只可容納約120至150人，又指不少校長對於如何舉辦中六級畢業禮感到「頭痛」，部分學校只能安排畢業班級及教師出席，「連家長都不容易出席」，據他所知，有些學校甚至要安排家長在其他課室睇直播，未能親身參與子女的畢業禮。

鄧振強說，以其任教的香港管理專業協會羅桂祥中學為例，4班中六生共有120多人，連同教師已幾乎坐滿整個禮堂，幸其學校計劃在11月才舉行畢業禮，可視乎屆時情況再作安排，但中一至中五級結業禮仍受到限制，現時計劃要在一日內，各級分開5次舉行，建議當局放寬指引，讓學校每次可同時安排兩級學生參與集會。

不過，香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良昨（17日）在社交網站上載在禮堂拍攝的小六學生畢業照，違反在校內須戴口罩及應保持最少1米距離的指引。

黃錦良事後回應時指，相片攝於周二（16日），坦言影相難以保持（1米）距離，而當時因應學生表達「想留個美好回憶」及「見到樣的紀念」，經過與攝影師評估拍照「只是幾秒鐘的事」，故容讓學生除罩拍照，但有提醒學生「除一除、影完就戴返」，除罩時亦不可交談。

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記者：馮琪雅