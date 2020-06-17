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何文田擬建過渡性房屋「雅園」　距離港鐵站僅8分鐘步程

社會 22:47 2020/06/17

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「雅園」其中一款單位的概念圖。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會擬於紅磡鶴園街23號，將現時的路政署工地及訓練中心改建成過渡性房屋，料提供18個3人單位及20個4人單位，合共38個單位供134人入住。

聖雅各福群會計劃於今年10月動工，明年3月可正式入伙。紅磡鶴園街23號鄰近何文田港鐵站，步程只需約8分鐘。

「雅園」概念圖。（聖雅各福群會圖片）

據提交於區議會的文件指出，每個單位附設開放式廚房和獨立廁所浴室，項目亦會有洗衣房、家庭活動室等。

是次項目命名為「雅園」，目標住戶為已申請公屋並已輪候3年或以上，並育有2至3名年幼子女的單親家庭。另外，住戶亦需現居於惡劣居所、已申領綜援、如在職，收入需低於「家庭住戶每月收入中位數」55%。

「雅園」其中一款單位的概念圖。（聖雅各福群會圖片）

租金方面，如租戶為綜援家庭，則每戶的租金水平上限，相等於該租戶人數於綜援的最高租金津貼水平。以2019年水平計算，3人家庭每月最高租金為4,955元；4人家庭每月最高租金為5,275元。

如租戶為低收入家庭，則租金水平不會高於該住戶入息的25%，計算時以價低者為準。

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記者：陳梓蔚

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