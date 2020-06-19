【抗癌鬥士】皮下現腫塊或是患癌先兆　林子博太太憶化療折磨：像24小時被打

▲ 藝人林子博太太董燕君發現腹部腫瘤時已達6.8厘米，更擴散入骨及淋巴，經歷9次化療折磨後腫瘤才受控並縮小（陳靜儀攝）

年過45歲，皮下突現不明腫塊，可能是罕見癌症發出的警號。每年僅約200人患有軟組織肉瘤，惟逾半患者不痛不癢，難以察覺，一旦擴散，存活期中位數只約12個月。

藝人林子博太太董燕君發現腹部腫瘤時已達6.8厘米，更擴散入骨及淋巴，經歷9次化療折磨後腫瘤才受控並縮小；有醫生指，曾因其他癌症而接受過放射性治療均屬高危人士，並提醒市民皮下如現不明腫塊，應盡快求醫。

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育有兩名未成年子女，現年40多歲的董燕君（Shirley）去年初因心胸及胃痛逾月求醫，怎料被照出腹部患上直徑已達6.8厘米的平滑肌肉瘤（第4期），更擴散至肝、骨及淋巴，

半年前（身體）還好端端，確診前以為只是胃病，（平滑肌肉瘤）聽都未聽過，更沒想過會患上此病，可能因此忽略了。

Shirley的化療之路更是曲折，「感覺有得做手術切除（腫瘤）就有救，但醫生指因已擴散，故只可做化療。」初期接受3次一線化療藥物「紅魔鬼」後，Shirley的腫瘤竟然再次擴大，後來醫生建議轉用二線化療藥物「紫杉醇」，

當下覺得一線藥都無效，二線藥是否更弱？

此外，「紫杉醇」副作用威力更強大，她形容：

好像24小時有人在打自己，痛得無法形容，胸、頸更長濕疹，皮膚潰爛、不能排便，要入急症室吃敏感藥，後來是小腿神經線拉扯着，穿不了平底鞋，要穿高跟鞋，而且感到乏力，兩三級樓梯都行不了，要丈夫托着我我腋下來走。

幸好去年11月完成「紫杉醇」療程後，Shirley腹及肝部腫瘤均縮小了2厘米，其活躍指數亦靜止，骨及淋巴腫瘤更是完全消失，至今未有復發，不過她坦言未能放下心頭大石，

始終個腫瘤仍在體內，不是普通抽血看指數便知方向，而是要每隔數月去照才知情況，每次都好像去考試看成績表，情緒十分困擾。

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內科腫瘤科專科醫生龍浩鋒指，軟組織肉瘤為惡性骨骼肌肉腫瘤，亞洲常見的類型分別為平滑肌肉瘤、惡性纖維組織瘤和滑液肉瘤，一般5厘米內的肉瘤仍屬初期，惟惡化時間可由數月至10年不等，而且肉瘤可長在身體各部位，如血管、淋巴管、脂肪、神經、肌肉等，如像Shirley的肉瘤長在體內更難以察覺，故常有延醫情況。

龍浩鋒提醒，由於軟組織肉瘤病例不多，故成因未明，惟曾因其他癌症而接受過放射性治療屬高危人士，並提醒市民皮下如現不明腫塊，應盡快求醫，亦可定期作身體檢查。

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龍浩鋒續指，肉瘤一旦擴散，便難以用手術將其切除，而目前一線化療藥物主要為俗稱「紅魔鬼」的Anthracycline，若此路失效，據歐洲腫瘤學會的指引，只剩下4種化療藥物方案和1種標靶治療藥物帕唑帕尼（Pazopanib）作為二線治療，他強調：

二線藥唔一定比一線藥差，而是視乎病人需要。

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▲ 聖雅各福群會資助軟組織肉瘤患者使用帕唑帕尼，合資格人士每月只需藥費約7,700元。（陳靜儀攝）

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，目前醫管局僅資助患有腎癌患者使用帕唑帕尼，但不包括軟組織肉瘤患者，而公立醫院每月藥費可達2萬元，故該會已將帕唑帕尼納入資助，讓合資格人士每月只需藥費約7,700元。

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記者：鄧凱文