【口罩供應】$780買九巴月票　送九巴生產成人口罩一盒30個

疫情持續，口罩仍然是市民外出的必須品。九巴推出優惠，買九巴月票一張即送三層耳掛式成人口罩一盒(30個)。

九巴推出優惠，購買指定日期的九巴月票乘客，每購買一張月票可以免費獲贈三層耳掛式成人口罩一盒(30個)。九巴月票有效期首日須為2020年6月25至8月31日。

九巴口罩規格如下：

三層外科成人口罩

一盒30個

17.5厘米 X 9.5厘米

細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%

過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布

三層物料有效阻隔飛沫和細菌

不含人造玻璃纖維及合成乳膠

符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

香港製造

乘客須帶同相關的八達通卡或八達通產品，於指定日期及時間內往四個九巴顧客服務中心及Design1933換領口罩，每張九巴月票可換領一次，詳情如下：

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責任編輯：羅嘉欣