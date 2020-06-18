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【離巢TVB】林師傑結束大台11賓主關係　傳木偶哥與歐陽巧瑩齊轉投ViuTV　

娛樂 10:48 2020/06/18

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有傳林師傑約滿TVB後跟隨太太歐陽巧瑩轉投ViuTV。

最近傳出「木偶哥」林師傑離開TVB的消息！參加首屆《超級巨聲》入行11年的林師傑，早前憑TVB劇《十八年後的終極告白》演吹水一角受注目，可是卻未見他出席《十八年後的終極告白》的任何宣傳活動。有指因TVB冷待林師傑以致他去意已決，更傳他轉投ViuTV發展。至於林師傑太太歐陽巧瑩，早於《金宵大廈》播出後已離巢

其實在上月播畢的《十八年後的終極告白》內，飾演吹水的林師傑演出甚搶鏡，可惜有指他被公司雪藏而未能出席劇集宣傳活動，離巢前亦更僅獲派《勁歌金曲》主持工作。

【十八年後的終極告白】林師傑憑「吹水」一角彈起　疑受太太歐陽巧瑩拖累被雪藏

林師傑於《十八年後的終極告白》飾演吹水一角彈起。（《十八年後的終極告白》劇照）

林師傑演《愛‧回家》入屋

西班牙出生的林師傑自幼隨父母到新加坡居住，其後曾赴澳洲升學，之後再回流返港。

他於2009年參加首屆《超級巨聲》入行，推出過不少歌曲，並於2012年參演處境劇《愛‧回家》飾演木偶哥入屋，漸漸為人熟悉。

縱然他於《十八年後的終極告白》有亮眼演出，卻傳出被TVB冷待，更令他萌生去意，且傳出他與ViuTV簽部頭約的消息。

【準備生B】歐陽巧瑩約滿TVB退出幕前　《金宵大廈》成BabyMia告別作

林師傑因拍攝《愛‧回家》而認識羅天宇和蔣家旻。（林師傑IG圖片）

至於在感情路上，林師傑於2015年開始與港姐歐陽巧瑩拍拖，並於2018年娶得美人歸，一對戀人備受祝福。

曾同為TVB藝人的歐陽巧瑩於也已離巢，且有指她已轉投ViuTV。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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