【最毒婦人心】糖果落毒害死8名幼童　不孕婦人被捕自白： 看見孩子痙攣我有快感

▲ 台灣一名不孕婦人曾在糖果落毒，害死8名孩子。

小朋友很容易被食物吸引，若輕易相信陌生人，吃下不明來歷的食物後果不堪設想。台灣一位記者在一個電視節目上分享以往採訪的故事，他指在35年前，一名婦人曾在糖果落毒，害死8名孩子，而她被捕時自揭冷血行兇動機，「看到孩子們痙攣時充滿快感。」

據台灣記者彭華幹在電視節目《媽媽好神之俗女家務事》分享，在35年前的屏東有一名帶著紅色帽子的婦人，拿著糖果送給小朋友，並告訴他們，「這是你媽媽叫我拿給你吃的」。由於當時的台灣民風純樸，小孩子甚少懷疑，結果吃下30秒後，每一位都倒地不起。

當陸續有多名小孩突然倒下，而且原因不明，吸引警察到當地調查。警察當時認為是水源有問題，甚至水利局都出動調查，惟沒有發現問題。

倖存者供出兇手破案

彭華幹指，直到第八、九個小孩出事時，因他們是一對姐弟，「姐姐一吃，就要送醫院，而弟弟一吃就說很苦，馬上吐出來，就救了他的命。」可是，弟弟同樣被送到醫院，觀察3天才能生存下來。弟弟是唯一的倖存者，全靠他說出戴著紅色帽子婦人的所作所為，才能破案。

婦人因不孕患精神病

警方最後將婦人拘捕，經調查後，原來這名婦人患上子宮肌瘤無法生育，在多年前不能生育是家中醜事，加上丈夫給予她壓力，導致她患上精神病，「她整個人就往偏的方向去走」。

婦人在她精神失常後，將少許毒性強的塗氰酸鉀在糖果上，毒害別人的小孩，「越可愛的她越想下手」，她被捕時才自揭冷血行兇動機，

當小孩子在地上痙攣的時候，我是非常有快感的。

彭華幹想藉由這個故事，呼籲「這是在台灣發生的真實故事，所以家長們還是要注意，還是會有這種人」。

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責任編輯：王明芳