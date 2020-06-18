【長知識】蜂疊蜂網民思疑有景轟　養蜂人開估揭1種俠義行為【有片】

▲ 一隻蜜蜂擒在另一隻蜜蜂背上，不斷有所動作，惹來不少網民猜疑，唔通兩隻蜂日光日白搞三搞四乎？有請養蜂人解話。

日前，養蜂人Alex在其fb林村蜜蜂王發布了一段短片，一隻蜜蜂擒在另一隻蜜蜂背上，不斷有所動作，惹來不少網民猜疑，唔通兩隻蜂日光日白搞三搞四乎？網民紛紛留言：「交配」、「繁殖」、「收花粉」、「沖涼」、「背部按摩」……事實係點？不如請養蜂人Alex開估啦！

Alex是林村蜜蜂王的第二代養蜂人，其父李伯伯已養蜂達55年，對於蜜蜂的一切習性，均瞭如指掌。原來，這段短片是Alex的一位顧客Howard所拍，Howard擬研發養蜂機，推廣在家養蜂，故購得蜜蜂飼養以作觀察，日前見有兩蜂交纏，心中思疑究竟搞乜鬼，於是拍下片段向Alex請教，去片：

Alex表示，他亦未見過此情況，最後終由養蜂逾半世紀的父親李伯伯解開謎團。在未開估前，Alex說，先要糾正一些錯誤的答案。

交配、繁殖？

首先，Alex指出，大部分人也估這兩隻蜜蜂在交配，其實並是非如此，他囑咐大家唔好心邪，兩蜂唔係交配！事實係，交配及產卵乃蜂后的責任；蜂后比普通蜜蜂大差不多一倍，所以這兩隻不是蜂后，因此牠們不是交配。另外，蜜蜂是一個雌性群體，兩隻雌性蜜蜂又怎會交配呢？

▲ 蜜蜂會用自己的前腿為自己進行清潔，跟大部分昆蟲的習性一樣！（iStock圖片）

沖涼、清潔？

其次，有人猜測，是上面的蜜蜂是在幫下面那隻蜜蜂清潔，這個當然也不是啦！其實，蜜蜂會用自己的前腿為自己進行清潔，跟大部分昆蟲的習性一樣！

收花粉？

至於有人話幫手收集蜜蜂身上的花粉，這個也是不對的。事實是，蜜蜂會把收集到的花粉，放在後腿的花粉囊上，再飛回蜂巢及儲存，所以牠們不是在收集花粉！

謎團解開——正進行俠義行為

好了，謎底要解開了。Alex說，上面那一隻是醫療蜂，牠正在醫治下面的那隻蜜蜂，下面的那隻蜜蜂可能受傷了或病了，醫療蜂正在對牠做治療！大家可細心觀察下面那隻蜜蜂的動作，會發現其反應及行動十分遲鈍及緩慢，便知道牠真的病了或受傷了！

▲ 蜜蜂對自己的崗位及責任十分清楚及守規矩，絕不會胡亂工作。（受訪者提供）

至於蜜蜂會有甚麼病呢？Alex指出，溫度太焗、缺乏營養、感染病毒、吃了有農藥的花或氣候變化太大，都可能令蜜蜂生病，甚至死亡。

Alex表示，每一隻蜜蜂天生都有其崗位，有些去採花蜜、有些去保衛家園、有些去清潔蜂巢、有些去照顧蜜蜂BB、有些負責做蜂王漿等等，牠們對自己的崗位及責任十分清楚及守規矩，絕不會胡亂工作。蜜蜂就像一個社會縮影，不同的蜜蜂有不同的工作，辛勞及勤力地工作，直到死的那一天！

▲ 養蜂人Alex表示，蜜蜂會用蜂戰術，對付天敵大黃蜂，將牠團團包圍。（受訪者提供）

蜜蜂有戰術對付天敵

從事養蜂業這麼多年，Alex也曾見識過不少蜜蜂的有趣習性，譬如蜜蜂會有戰術對付天敵大黃蜂，就是蜂海戰術，把天敵大黃蜂團團包住，一蜂一搥，打死外敵！

又譬如，守衛工蜂會對付侵略者紅螞蟻，Alex曾拍得一段短片，是紅螞蟻首先發動侵略戰，攻擊及活捉了蜂箱裏面的蜜蜂。守衛工蜂負隅頑抗，但不幸有部分蜜蜂壯烈犧牲，慘變成紅螞蟻的點心！這場世紀的攻防戰一旦展開，戰幔往往可以維持數日之久，Alex笑言，最後慶幸有父親李伯伯出手，協助消滅紅螞蟻，蜜蜂才可以成功保衛家園，免被滅族消滅！

蜂蟻大戰，去片：

Alex表示，蜜蜂是很勤力的群體，牠們做滿一個蜂巢貯滿蜜糖後，若果養蜂人不收採蜜糖的話，這群蜜蜂便會成群飛走，到別處另建家園再探蜜去，因此，養蜂人必須定期收採蜜糖，蜜蜂才會留在這個家。不過，若居所附近的花源不足，又會有另一類偵察蜂會四出尋找花源，找到好地方後，偵察蜂會通知蜂后，然後在蜂后一聲令下，聯群結隊遷居去。

記者：Elenor

影片獲林村蜜蜂王授權刊登