【新冠肺炎】何栢良：港府應取消北京來港人士豁免檢疫安排

▲ 何栢良建議，港府應最取消北京來港人士豁免檢疫安排，需檢疫14日及留樣本。（資料圖片）

北京於過去一星期內新增過百宗新型肺炎確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，北京感染群組情況值得關注，而全部個案能追查感染源頭，與一個農產品海鮮市場有關。他又指，中國以外的全球疫情仍未穩定，每日新增逾10萬宗個案，超過一半集中在美洲，而南亞地區仍然惡化，北京的風險雖然稍為調高，但認為中國以外其他國家，對香港的風險較大。

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澳門昨日（17日）宣布，由北京入境的人士需在指定酒店強制檢疫14天，何栢良今日（18日）在電台節目說，澳門的應變一直比香港快。他認為因應北京情況轉變，政府應立即收緊做法，包括原本獲豁免檢疫、來自北京的人士，需要接受檢測及檢疫14日，而當局亦應追查早前由北京來港的豁免檢疫人士，重新接受檢測和強制檢疫。

他續指，由獲豁免檢疫但由北京以外其他內地城市抵港的人士，亦應接受檢測；而由北京經陸路返港的人士，亦需要如其他經機場抵港人士一樣，要交深喉唾液樣本。他相信，以上的調整能有效減低北京疫情對香港的威脅。

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何栢良認為，政府因應本港經濟情況進一步放寬限聚令是可以理解，但當局整體檢測數量未有明顯改善，對於高危群組的監測亦一直採取被動做法，可能導致很遲才知道疫情的最新情況。

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記者：陳子謙