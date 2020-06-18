【迪士尼重開】直擊逾30人獲邀參加開幕禮　樂園忠粉：閉園逾月「好難捱」

▲ 香港迪士尼樂園今日重開。

本地新冠肺炎疫情稍緩，繼海洋公園上周重開後，自一月底起關閉的迪士尼樂園亦於今（18日）早9時半起重開，入場遊客必先經網上預約，園方亦實施多項防疫措施。迪士尼行政總裁楊善妮主持開幕儀式，並衷心感謝前線醫護人員及演藝人員一起走過困難時刻。

▲ 香港迪士尼樂園今日重開。（林宇翔攝）

▲ 迪士尼行政總裁楊善妮於卡通人物米奇及米妮一同主持開幕儀式。（林宇翔攝）

▲ 園內有樂隊演奏。（林宇翔攝）

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所有訪客入園前必須走過體溫檢測站，其間毋須停留，到達園外閘口排隊時須保持社交距離。園方特意邀請10多組白金會員受邀，約30多人參與9時半的開幕禮，而10時為樂園正式開放時間。

▲ 所有入園人士均需接受體溫檢測。（林宇翔攝）

▲ （林宇翔攝）

在場所見，在美國小鎮大街有約20名員工為入場人士揮手歡迎，有員工透露今日、周六及周日的網上預約人數已爆滿，明日則還可預約，但未有透露相關人數。

▲ 職員在美國小鎮大街歡迎入園的人士。（林宇翔攝）

▲ 有職員更擺出心形手勢，相信她對樂園重開感到十分高興。（林宇翔攝）

▲ 陳家一家三口特意請假參與迪士尼重開的開幕禮。（鄧凱文攝）

受邀觀賞開幕禮之一的陳家一家三口同行，他們表示因想參與迪士尼重開的開幕禮，故特意請假入園，包括其就讀幼稚園高班的女兒。陳氏夫婦已是多年年票會員，分別為三眼仔及鐵甲奇俠的愛好者，過去每月會平均入園2次，並指已帶足防疫用具，如酒精搓洗液，及對園方防疫安排感到放心，其女兒則指未能與迪士尼角色拍照感到失望，入園後希望能玩彈弓狗、小小世界、咖啡杯等機動遊戲。

▲ 康先生及何小姐今日特意穿著米奇米妮裝扮。（鄧凱文攝）

另一對受邀人士為康先生及何小姐，二人為朋友關係，於數年前在園內認識，並自2005年迪士尼開幕起已是年票會員，過去每星期會入園2次，形容「迪士尼是第二個家，已是生活一部分」，對於園方關閉逾月，康先生表示理解，但坦言「好難捱」，對於今日重開感到十分激動。

▲ 何小姐（左）透露今日已準備好在園內「購物至破產」。（林宇翔攝）

從事市場推廣的何小姐則指今日特意請假，「心情感到好熟悉，但亦好似第一次入嚟咁激動」，兩人今日特意穿著米奇及米妮的裝扮，因認為其具代表性，並透露已準備好「購物至破產」。

▲ 排頭位市民為多年年票會員。（林宇翔攝）

首名入場的訪客一行4人，分別為2男2女，他們早前在園內認識，全部均為多年年票會員，當中2人分別為在職人士及16歲於外國讀書的女學生，她們透露今早7時15分左右已到樂園，對於未能與迪士尼角色近距離互動及合照表示未有失望，入場後將會首先觀看米奇魔法書房，「覺得好睇，因為有人唱歌、跳舞。」

▲ 就讀幼稚園K2的兒子Ethan對樂園重開感到開心。（鄧凱文攝）

羅太攜同其就讀幼稚園K2的兒子Ethan入園，並指兒子在閉門期間每星期均會問何時能入迪士尼樂園，透露園方宣布可預約當日已進行登記，並指「園方開得都應該做好防疫措施」，過往每月會一家人入園兩次。面露喜悅的Ethan 亦指感到開心，「好掛住唐老鴨，（閉園期間）在家好悶」。

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記者：鄧凱文