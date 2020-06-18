【鞋底播毒】大埔一田超市再有員工腳踩凍肉櫃　顧客：鞋邊鞋底都同食物有接觸

▲ 大埔一田超市再有員工踩上凍肉櫃。

疫情下，不少市民也提高衞生意識。繼4月大埔一田超市女員工踩上凍肉櫃補貨，昨日再有市民上載相片指，目擊大埔一田超市一名男員工踩上凍櫃整理宣傳横額，員工衛生意識再度引起大眾熱議。一田百貨回應事主，事件發生於6月17日晚上，當值主管發現後已即時阻止，並安排全面清潔及掉棄有關食品；同時已正式警告有關員工, 並調離有關工作崗位。

該名目擊者在facebook群組「Tai Po 大埔」上載相片指，當時正在凍肉櫃揀選貨物，有員工走來請他讓位，其後員工踩上凍肉櫃整理宣傳横額。目擊者指，當時員工欲踩在膠片上，惟始終仍與食物距離太近。

其實阿哥仔係好有心，意圖踩喺用來間隔食物嘅大約幾mm厚嘅膠片上面嘅。不過啲貨高過膠片，佢對腳又搖搖欲墜，我肉眼睇就見到鞋邊鞋底都同食物有接觸

他表示，該凍肉櫃擺放著已預先包裝的急凍三文魚等貨物，目睹該名員工的做法後，令他不敢光顧。

我揀緊嘢佢仲叫我唔該借借，俾咗個位佢見到咁即刻唔敢買。

昨晚有市民在一田百貨facebook專頁留言，查詢事件。一田百貨回覆事件：

我們已得知此事，有關事件於6月17日晚上9時50分發生，同事正更換貨品宣傳横額。當值主管發現同事有關行為後，已即時阻止，並安排全面清潔及掉棄有關食品。就此事，已正式警告有關員工，並調離有關工作崗位，就有關事件引起不安致歉。

4月下旬，已有市民發現大埔一田超市有職員踩上凍肉櫃補貨，稱「大埔一田極度不衞生，腳踩雪櫃fill貨，鞋底踩完牛踩雞」，並認為「喺宜家呢個疫情都咁明目張膽，睇唔到咪仲嚴重」。一田百貨當時回覆TOPick查詢時表示：「得知事件後，已即時安排全面清潔及棄掉有關食品。根據工作守則，員工需利用公司提供之腳踏上貨，不能踏在貨架上。就此事，已正式警告有關員工，並再提醒所有員工注意。就有關事件引起不安致歉。」

美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：王俊賢