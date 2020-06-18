【食用安全】超食買羊腿切開湧不明綠色膿漿　專家：食用恐有食物中毒風險

▲ 超食買羊腿切開湧不明綠色膿漿。

許多人都會買冰鮮肉來食，但澳洲一名婦女近日就發生了不太愉快的經歷。她日前從超市買入羊腿，打算烤焗成晚餐，卻意外發現羊腿內不斷流出不明綠色醬液，切開後更有大片汁液湧出，狀甚嚇人。超市知悉事件後，已向事主致歉並退款處理。

據《每日郵報》報道，住在澳洲悉尼的Amanda Wright Rima，日前在超市買入羊腿，並準備在周日晚上為家人炮製料理，卻發現有些奇怪的綠色醬液從肉中滲出。她於是用叉按壓羊肉表面，汁液從小孔中不斷流出。她繼而再用刀切開羊腿肉，整片綠色醬液源源不絕湧出，覆蓋羊肉表面。

▲ 事主用刀切開羊腿肉，發現綠色醬液源源流出。（圖片來源：Facebook影片截圖）

她把整個過程拍下，並在周二於Facebook分享片段，並指自己已把羊腿烤了40分鐘，只能說以後不會再烤羊腿。影片公開後，引起不少網民留言：「這是我見過最糟糕的事」、「這件事足以令我轉變成素食者」，也有人指同類型事情曾發生在自己身上。

超市發言人表示，就今次不愉快經歷，事主已獲致歉並賠償處理。發言人又強調，他們有嚴格品質監控，所有家禽合作商都必須達到。

專家：食用恐有食物中毒風險

Thei食品與健康科學學系特任導師文嘉敏受訪時指出，不明漿液有機會是羊受細菌感染所引起的淋巴炎，繼而導致淋巴核腫脹，並有膿液流出。要知道食用牲畜有沒有患上淋巴炎，可從嗅覺和觸覺判斷。

文嘉敏指，要留意漿汁本身有沒有臭味，摸食用牲畜的淋巴位置時，有沒有一粒粒隆起，摸到一般都是有問題。而如要進一步確切肯定，最好是切開肉類，取出膿液送去化驗。她表示，本港食環署會對屠宰場進行檢查，確保食用牲畜不會出現這種情形。

如肉類出現上述情形，就一定不能食用。由於是細菌感染所引致的發炎，所以也存在著高風險。肉類本身已含膿、腐爛和發炎，內藏細菌，進食後絕對有食物中毒的風險。

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記者：陳昊淋