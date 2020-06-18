選管會發表立法會選舉活動指引　票站不設「關愛隊」沿用去年區議會方法

▲ 立法會第7屆換屆選舉將於9月6日舉行。

立法會第7屆換屆選舉將於9月6日舉行，選管會今日（18日）發表立法會選舉活動指引。就有關投票站的排隊安排，選管會經考慮後，將不設「關愛隊」，並沿用去年區議會選舉的處理方法，即投票站主任會盡量安排長者、孕婦及傷健人士在投票站內坐下輪候領取選票，並記下排隊次序。當輪到該選民領取選票時，會指示他前往有關櫃枱領取選票。

第7屆立法會換屆選舉9月6日舉行 提名期7月18至31日

選管會發言人表示，排隊輪候領取選票屬普遍現象，其他地區亦有類似情況。上述投票安排既符合公平的原則，亦關顧有特別需要的選民，更可加快分流選民到有關發票櫃枱，從而減省整體的輪候時間。

票站主任又會視乎投票站內的實際情況，在投票高峰時段靈活調整有關發票櫃枱所負責的身分證號碼字頭組別，及在切實可行的情況下加開櫃枱，以加快處理排隊的選民。

點票過程有人喧嘩即暫停點票

至於在點票安排，為確保票站主任的點票工作不受任何干擾或威嚇，選管會會指示票站主任，在點票過程中如有任何人士在場內喧嘩或叫囂，會即時暫停點票工作，直至恢復秩序為止。如有關人士拒絕遵守票站主任指示，繼續作出滋擾行為，會安排現場工作人員及警務人員將有關人士逐離點票站，然後才恢復點票工作。

「電子派票」技術上不可行

至於有建議在投票站採用「電子派票」，即採用電子選民登記冊以核實選民身分及發出選票。發言人指出，推行電子選民登記冊涉及多個程序，包括招標、修改相關附屬法例、反覆驗證及測試系統。要趕及在今年9月立法會換屆選舉推行，不論在時間、立法程序，以及技術上都不可行。

選管會在建議指引的公眾諮詢期內，共收到約108,000份書面申述，當中有關投票站的排隊安排、選民領取選票及點票站秩序方面備受社會關注。

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責任編輯：陳子謙