【功課壓力】小五生作文被批負面疑大受打擊跳樓亡　涉事中文老師承認曾掌摑女生

▲ 內地一名小五女生的作文被老師狠批太負面，女生疑受打擊墮樓亡，涉事中文老師承認曾掌摑女生。

內地一名小五女學生於6月4日下課後，突然衝出課室，跨越4層樓高的欄杆墮樓身亡。母親事後公開女兒的作文功課，被中文老師狠批其文章傳遞負能量，全文被改得「滿缸紅」，女生疑因此受打擊墮樓輕生。而涉事中文老師承認曾掌摑女生，學校校長透露老師有體罰、行賄等行為，會作為調查的證據。

綜合內地媒體報道，6月12日「河濱小學學生墜樓事件聯合調查組」發布通告，指通過現場調查、查看監控器片段及走訪調查等，已排除女生他殺的可能。

老師去年曾掌摑女生

此外，6月16日河濱小學李校長受訪時稱，學校之前未發現涉事的袁老師有任何違規情況，至於新發現的體罰、私下辦作文補習班、收利是等行賄行為，會作為日後調查的證據。

從繆可馨父母提供的聊天記錄，可見袁老師去年曾掌摑繆可馨，袁老師為事件解釋：

那一段時間，繆繆學習態度馬虎，成績下滑。有一次批改習題時，發現繆可馨漏做，一時心急，就打了她一個耳光。

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父母促查明女兒死因

事件中，江蘇常州市河濱小學的小五女生繆可馨於6月4日剛上完中文課後，衝出課室墮樓身亡。繆可馨的媽媽事後整理女兒遺物時，在書包發現一份作文功課《三打白骨精》的讀後感，其中一段文字被老師用紅筆圈起來，並批註「傳遞正能量」。

媽媽認為女兒性格開朗活潑、成績優秀，對她自尋短見感到難以置信。媽媽事後在社交媒體控訴指，老師認為女兒的作文傳遞負能量，加上去年曾打過女兒一巴掌，認為與女兒的死有關，希望學校或警方能查出女兒真正的墮樓原因。

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責任編輯：王明芳