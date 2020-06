【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網

剛26歲生日的港姐馮盈盈(FYY)最近忙於與各方好友慶生,昨晚(6月17日)在個人社交平台貼出與TVB高層樂易玲齊齊慶祝的合照。至於與馮盈盈因「船P事件」出不和的江嘉敏(Kaman)在FYY發文後不久,即在個人社交平台發文稱,學識珍惜時間將減少睇IG、facebook,似在回應馮盈盈。

其實馮盈盈和江嘉敏自傳出不和後,二人曾在早前TVB的記者會上相擁合照而示友好,江嘉敏並表示會約壽星女馮盈盈食生日飯慶祝,可是因忙於拍新劇《七公主》,所以一直未將馮盈盈而已。

【船P事件】馮盈盈江嘉敏相擁粉碎不和傳聞 Kaman約FYY食生日飯

▲ 江嘉敏與林凱恩海邊約會。(江嘉敏IG圖片)

▲ 馮盈盈與樂易玲齊齊慶生。(馮盈盈IG圖片)

【姊妹不和】馮盈盈生日未跟鄭衍峰慶祝 FYY回應江嘉敏不和事件

馮盈盈江嘉敏各有約會

可是稱未有時間約會的江嘉敏,日前貼出與「Bonnie」林凱恩在一間海景餐廳食飯的合照。

FYY昨晚「作出反撃」,上載與TVB高層樂易玲一同慶祝生日的合照並謂:

20200616

26歲生日

願望是人人身體健康 平安順遂

逆境盡快過去 雨過天青

多謝小姐為我慶生

感激身邊有很多愛我的人

給我滿滿的愛和支持

你們的祝福 我都收到

It’s my 26th birthday,

and I’m getting better

#HappyBirthdayFYY