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【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網

娛樂 12:02 2020/06/18

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江嘉敏和馮盈盈姊妹情不再？

剛26歲生日的港姐馮盈盈（FYY）最近忙於與各方好友慶生，昨晚（6月17日）在個人社交平台貼出與TVB高層樂易玲齊齊慶祝的合照。至於與馮盈盈因「船P事件」出不和的江嘉敏（Kaman）在FYY發文後不久，即在個人社交平台發文稱，學識珍惜時間將減少睇IG、facebook，似在回應馮盈盈。

其實馮盈盈和江嘉敏自傳出不和後，二人曾在早前TVB的記者會上相擁合照而示友好，江嘉敏並表示會約壽星女馮盈盈食生日飯慶祝，可是因忙於拍新劇《七公主》，所以一直未將馮盈盈而已。

【船P事件】馮盈盈江嘉敏相擁粉碎不和傳聞　Kaman約FYY食生日飯

江嘉敏與林凱恩海邊約會。（江嘉敏IG圖片）

馮盈盈與樂易玲齊齊慶生。（馮盈盈IG圖片）

【姊妹不和】馮盈盈生日未跟鄭衍峰慶祝　FYY回應江嘉敏不和事件

馮盈盈江嘉敏各有約會

可是稱未有時間約會的江嘉敏，日前貼出與「Bonnie」林凱恩在一間海景餐廳食飯的合照。

FYY昨晚「作出反撃」，上載與TVB高層樂易玲一同慶祝生日的合照並謂：

20200616
26歲生日
願望是人人身體健康 平安順遂
逆境盡快過去 雨過天青
多謝小姐為我慶生
感激身邊有很多愛我的人
給我滿滿的愛和支持
你們的祝福 我都收到
It’s my 26th birthday,
and I’m getting better
#HappyBirthdayFYY

江嘉敏撰文抒發感受。（江嘉敏IG圖片）

馮盈盈發文後，江嘉敏即於社交平台發帖文寫道：

人大咗學識珍惜時間，用時間去努力讀多幾次劇本，練多幾次琴，陪屋企人多啲，約下朋友聯誼下，總好過收埋自己係到狂碌ig fb。
人生有意義先會開心。
#人需要生活平衡
#人需要不斷學習
#正常社交很重要
#又識化妝又識整頭又識影相嘅人邊到搵
#開懷大笑後果係多咗幾條紋
#kaman #kamankong #kaman江嘉敏 #江嘉敏 #江嘉敏Kaman

似乎在回應馮盈盈的生日飯帖文。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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