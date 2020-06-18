【恐怖意外】一時興起後仰跳入海綿池　男子背部巨痛摔成胸椎骨折

▲ 一時興起後仰跳入海綿池，男子背部巨痛摔成胸椎骨折。

玩波波池、海綿池要小心！內地一名男子近日與妻兒到當地一間蹦床主題公園玩耍，期間一時興起從仰跳入海綿池，當場痛到無法站立，經求醫確診摔成胸椎骨折，目前仍留醫治療。

綜合內地媒體報道，山西太原一名韓姓男子，本月6日帶上妻兒到當地一間蹦床主題公園玩耍，他見海綿池後一時興起躍躍欲試，先詢問在場教練員是否可以玩耍、見教練員示範後，他便後仰以躺姿跳入海綿池中。

從現場閉路電視可見，韓男從1米多高的跳台上，後仰躍入海綿池後，當場無法站立，工作人員見狀，立即跑過去幫忙，並將他挪到海綿池邊，半個小時後便與家人離開了。

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當晚，韓男背部巨痛，家人隨即與他到醫院治療，經照完X光片，發現胸椎骨折，需在10天內進行手術，目前韓男仍留院治療。

據涉事的主題公園負責人稱，出事後他們已向保險公司報備，目前正在調查處理階段，保險理賠後會適當補償韓男，協助處理醫療費用。

早前內地一名女醫科生與友人相約玩彈床，期間被彈到旁邊的波波池，頭部朝下直撼池底，當場動彈不得，送院後被診斷半身不遂，胸部以下都失去知覺，恐終身癱瘓。詳情：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣