【殺手】視后李佳芯新劇+散文集連環暑假推出　Ali做才女與補習名師林溢欣合作【有片】

▲ 視后李佳芯在暑假既有迎新劇《殺手》又有新書推出。

視后李佳芯（Ali）為即將播出重頭劇《殺手》宣傳，而《殺手》被視為TVB暑假的重頭劇，因此李佳芯不但被指正式「解凍」，而且表示她繼續受TVB重用。早前李佳芯在「停工」時閉關做才女，完成了她的第一本散文集，有份協助李佳芯的散文集創作的補習名師林溢欣，在網上社交平台稱散文集的書名很有心思，不過賣關子沒透露正式的書名。

其實之前一直有傳因為Ali在去年社交媒體的言論而遭TVB雪藏，雖然李佳芯曾就此作多次澄清，可是其代表作《BB來了》、《白色強人》和《踩過界》的續集都接連被飛出局，無緣參演，雪藏傳聞看似有跡可尋。

在「雪藏」期間，Ali並沒浪費時間，反而閉關寫新書，計劃在暑假推出散文集。昨晚（6月18日）Ali分享與出版社投資者林溢欣的合照，並配文：「感恩遇上很好的出版社，認識一班很好的製作團隊。@asartisticasyou@asartisticasyou_publish由零開始、從無到有，從未想像過的感受，期待！」

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▲ Ali首本散文集即將推出。（取自李佳芯IG）

李佳芯散文集書名有心思

林溢欣也在IG解釋為Ali出書的緣分：「正式宣布今年藝文青會出版李佳芯 @aliaime 首本散文集，事緣經過Ben sir介紹，知道Ali有出書念頭，於是大家一拍即合。呢本散文集好快有預售，書展都會有簽名會。」

他更為Ali的散文集名字賣關子，開放留言給網民競猜，答中可獲Ali親筆簽名散文集一本：「至於書名，好有心思，留言估中我叫Ali親筆簽本送俾你。(貼士，食字)」

▲ 視后Ali人美心善又有才華。（取自李佳芯IG）

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Ali《殺手》宣傳片

此外，Ali與黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、江美儀及高海寧合演的TVB劇《殺手》，將在6月29日接棒《飛虎之雷霆極戰》播出。

Ali亦相當識做，除出席記者會宣傳，亦善用社交媒體為《殺手》谷人氣。

▲ 《殺手》Ali最新預告。（取自李佳芯IG）

陣容鼎盛的《殺手》以職業殺手做故事背景，而《殺手》的預告片近日亦相繼曝光，Ali在IG分享角色的詳盡版預告，在《殺手》中飾演貪錢的師奶，Ali更與視帝陳豪有感情戲。

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