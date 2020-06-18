【減價速報】法國美容品牌Clarins推購物優惠　網上限定美容套裝減至半價

▲ 法國美容品牌Clarins減價大優惠，皇牌精華雙套裝只限於網上發售。（原價$2,719、折扣價$1,370）（官方圖片）

商戶明白大家在疫境下都盡量減少出門購物，為了刺激網上消費，不少品牌都推出網上購物優惠。美容品牌Clarins為慶祝Clarins.com成立5周年，亦特設多重購物驚喜，套裝折扣優惠接近半價，還有大量禮品免費送贈，毋須運費就有專人將貨品送到府上，實在慳錢又省時。

法國美容品牌Clarins為慶祝官網Clarins.com成立5周年，由即日至6月30日，推出多重購物優惠，包括一套只於官網獨家發售的皇牌精華雙套裝，當中包括賦活雙精華50ml、纖顏緊緻精華50ml、溫和潔面泡沫30ml、極緻活齡晚霜15ml及加速V輪廓按摩棒，原價$2,719，折扣價$1,370，足足平了接近一半。

▲ 凡購物滿$1,680，即額外多送一套美容套裝，可於5款套裝中任選一款，包括此煥顏緊緻套裝。（官方圖片））

此外，在官網只要購買任何產品，都可自選6件試用裝，有男、女裝護膚產品及粉底液可供選擇。而凡購物滿$1,680，即額外多送一套美容套裝，可於5款套裝中任選一款︰全方位身體護理套裝、水潤活肌保濕套裝、多元活膚套裝、煥顏緊緻套裝及透白光感套裝，更附送精美tote bag一個。

▲ 在官網購買任何產品，都可自選6件試用裝。（官方圖片）

推廣期內，運費全免。而首次於網上購物的朋友，消費滿$1,000更可享9折優惠，讓你慳得更多。

記者︰陳日言