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小學教師襲警罪成還押小欖　今向高院申保釋獲批

社會 11:52 2020/06/18

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小學教師早前被裁定襲警罪成，其後被還押小欖精神病院以索取精神科報告，今向高院申請保釋候判獲批。（資料圖片）

小學教師於去年11.11駕車上班期間被交通警截查，期間涉以膝撞警長，教師早前被裁定襲警罪成，裁判官指質疑教師的心智和人格是否仍適合教書，故將其還押小欖精神病院以索取精神科報告。教師今（18日）向高等法院申請保釋候判獲批。

高院法官今聽罷涉案被告楊博文（29歲）一方申請後，決定批准其保釋候判，被告獲准以2萬元現金及2萬元人事擔保外出，期間不得離開香港，並需每天到警署報到，以及需按指示前往小欖精神病院接受精神評估。

涉駕車慢駛阻塞被制服時涉襲警　小學男教師否認襲警開審

被告早前經審訊後，於上周五（12日）被裁定1項襲警罪成，裁判官將案件押後至下周五（26日）判刑，期間先為被告索取兩份精神科報告，並因此將被告還押於小欖精神病院。

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記者︰楊詠渝

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