  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (週四) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限時優惠】7-Eleven x 嘉士伯首間概念店登陸愉景灣　限時啤酒牆打卡即送迷你酒杯

休閒 12:37 2020/06/18

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

7-Eleven 聯乘嘉士伯全新概念店，正式登陸香港愉景灣。（圖片：7-Eleven）

7-Eleven聯乘嘉士伯全港唯一全新概念店，正式登陸愉景灣，店內設有嘉士伯樽裝啤酒特色牆，吸引人打卡之餘，亦會定期推出全港獨家發售的嘉士伯啤酒。今次慶祝新店開幕，將推出3款特色啤酒，實行先飲為快。

（圖片：7-Eleven）

3款特色啤酒只在7-Eleven X 嘉士伯概念店發售，包括Elephant Strong、EXPORT以及UNFILTERED啤酒 。

Elephant Strong擁淡淡焦糖香味，平衝啤酒的苦味。（圖片：7-Eleven）

Elephant Strong以丹麥嘉士伯啤酒廠的地標Elephant Gate命名， 是一款淺金黃色的高濃度啤酒，擁有淡淡的焦糖香味，平衝啤酒的苦味。6月24日起正式發售。

EXPORT帶有濃厚麥味及獨特的苦味，口感細緻。（圖片：7-Eleven）

而EXPORT則是以丹麥原創釀造方法釀製而成的拉格啤酒，帶有濃厚麥味及獨特的苦味，而且比起一般嘉士伯啤酒更有味道和更細緻口感。

UNFILTERED保留酵母、啤酒花和麥芽的原有味道，香味清新，帶輕甜麥芽味。（圖片：7-Eleven）

至於UNFILTERED，則是一款未經過濾啤酒，更能保留酵母、啤酒花和麥芽的原有味道，每一口都嚐到清新微妙的啤酒花香味及輕輕帶甜的麥芽味。

限時優惠打卡送酒杯

為慶祝首間概念店開幕，6月24日起將推出限時推廣優惠，打卡即送迷你酒杯。惟所有贈品數量有限，送完即止。

日期 推廣優惠
6月24日至7月21日 買任何嘉士伯品牌啤酒滿$60 或以上，即送嘉士伯限量版酒杯禮盒，每人每次交易只限送一份。
6月25日至28日 每日中午12時至下午4時，於嘉士伯特色牆拍照並上載至Facebook或Instagram，經現場嘉士伯品牌大使確認後，即可獲迷你嘉士伯酒杯250毫升一隻。

由6月24日至7月21日，購買任何嘉士伯品牌啤酒滿$60或以上，即送嘉士伯限量版酒杯禮盒。（圖片：7-Eleven）

由6月25日至6月28日指定時間於嘉士伯特色牆拍照並上載至Facebook或Instagram，即可獲迷你嘉士伯酒杯250毫升一隻。（圖片：7-Eleven）


7-Eleven x 嘉士伯首間概念店

地址：香港大嶼山愉景灣愉景廣場C 座地下G67及G67A號舖

記者：陸明敏

相關文章

【2020父親節】精選城中5大父親節蛋糕　冧爆甜蜜畫作+打卡必選啤酒杯蛋糕
17:34 2020/06/16
【2020父親節】精選城中5大父親節蛋糕　冧爆甜蜜畫作+打卡必選啤酒杯蛋糕
【限時優惠】GODIVA推雙重優惠慶父親節　黑朱古力雪糕巧克力咖啡買一送一
17:09 2020/06/17
【限時優惠】GODIVA推雙重優惠慶父親節　黑朱古力雪糕巧克力咖啡買一送一
【限時優惠】PAUL LAFAYET再次舉辦法式焦糖燉蛋節　焦糖燉蛋買一送一【內附地址】
18:56 2020/06/17
【限時優惠】PAUL LAFAYET再次舉辦法式焦糖燉蛋節　焦糖燉蛋買一送一【內附地址】
飲食優惠 著數優惠 啤酒 愉景灣 7－Eleven 產品

最高瀏覽

【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
11:32 2020/06/17
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
09:50 2020/06/17
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏