【限時優惠】7-Eleven x 嘉士伯首間概念店登陸愉景灣 限時啤酒牆打卡即送迷你酒杯
休閒 12:37 2020/06/18
7-Eleven聯乘嘉士伯全港唯一全新概念店，正式登陸愉景灣，店內設有嘉士伯樽裝啤酒特色牆，吸引人打卡之餘，亦會定期推出全港獨家發售的嘉士伯啤酒。今次慶祝新店開幕，將推出3款特色啤酒，實行先飲為快。
3款特色啤酒只在7-Eleven X 嘉士伯概念店發售，包括Elephant Strong、EXPORT以及UNFILTERED啤酒 。
Elephant Strong以丹麥嘉士伯啤酒廠的地標Elephant Gate命名， 是一款淺金黃色的高濃度啤酒，擁有淡淡的焦糖香味，平衝啤酒的苦味。6月24日起正式發售。
而EXPORT則是以丹麥原創釀造方法釀製而成的拉格啤酒，帶有濃厚麥味及獨特的苦味，而且比起一般嘉士伯啤酒更有味道和更細緻口感。
至於UNFILTERED，則是一款未經過濾啤酒，更能保留酵母、啤酒花和麥芽的原有味道，每一口都嚐到清新微妙的啤酒花香味及輕輕帶甜的麥芽味。
限時優惠打卡送酒杯
為慶祝首間概念店開幕，6月24日起將推出限時推廣優惠，打卡即送迷你酒杯。惟所有贈品數量有限，送完即止。
|日期
|推廣優惠
|6月24日至7月21日
|買任何嘉士伯品牌啤酒滿$60 或以上，即送嘉士伯限量版酒杯禮盒，每人每次交易只限送一份。
|6月25日至28日
|每日中午12時至下午4時，於嘉士伯特色牆拍照並上載至Facebook或Instagram，經現場嘉士伯品牌大使確認後，即可獲迷你嘉士伯酒杯250毫升一隻。
7-Eleven x 嘉士伯首間概念店
地址：香港大嶼山愉景灣愉景廣場C 座地下G67及G67A號舖
記者：陸明敏