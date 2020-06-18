【限時優惠】7-Eleven x 嘉士伯首間概念店登陸愉景灣　限時啤酒牆打卡即送迷你酒杯

▲ 7-Eleven 聯乘嘉士伯全新概念店，正式登陸香港愉景灣。（圖片：7-Eleven）

7-Eleven聯乘嘉士伯全港唯一全新概念店，正式登陸愉景灣，店內設有嘉士伯樽裝啤酒特色牆，吸引人打卡之餘，亦會定期推出全港獨家發售的嘉士伯啤酒。今次慶祝新店開幕，將推出3款特色啤酒，實行先飲為快。

▲ （圖片：7-Eleven）

3款特色啤酒只在7-Eleven X 嘉士伯概念店發售，包括Elephant Strong、EXPORT以及UNFILTERED啤酒 。

▲ Elephant Strong擁淡淡焦糖香味，平衝啤酒的苦味。（圖片：7-Eleven）

Elephant Strong以丹麥嘉士伯啤酒廠的地標Elephant Gate命名， 是一款淺金黃色的高濃度啤酒，擁有淡淡的焦糖香味，平衝啤酒的苦味。6月24日起正式發售。

▲ EXPORT帶有濃厚麥味及獨特的苦味，口感細緻。（圖片：7-Eleven）

而EXPORT則是以丹麥原創釀造方法釀製而成的拉格啤酒，帶有濃厚麥味及獨特的苦味，而且比起一般嘉士伯啤酒更有味道和更細緻口感。

▲ UNFILTERED保留酵母、啤酒花和麥芽的原有味道，香味清新，帶輕甜麥芽味。（圖片：7-Eleven）

至於UNFILTERED，則是一款未經過濾啤酒，更能保留酵母、啤酒花和麥芽的原有味道，每一口都嚐到清新微妙的啤酒花香味及輕輕帶甜的麥芽味。

限時優惠打卡送酒杯

為慶祝首間概念店開幕，6月24日起將推出限時推廣優惠，打卡即送迷你酒杯。惟所有贈品數量有限，送完即止。

日期 推廣優惠 6月24日至7月21日 買任何嘉士伯品牌啤酒滿$60 或以上，即送嘉士伯限量版酒杯禮盒，每人每次交易只限送一份。 6月25日至28日 每日中午12時至下午4時，於嘉士伯特色牆拍照並上載至Facebook或Instagram，經現場嘉士伯品牌大使確認後，即可獲迷你嘉士伯酒杯250毫升一隻。

▲ 由6月24日至7月21日，購買任何嘉士伯品牌啤酒滿$60或以上，即送嘉士伯限量版酒杯禮盒。（圖片：7-Eleven）

▲ 由6月25日至6月28日指定時間於嘉士伯特色牆拍照並上載至Facebook或Instagram，即可獲迷你嘉士伯酒杯250毫升一隻。（圖片：7-Eleven）



7-Eleven x 嘉士伯首間概念店

地址：香港大嶼山愉景灣愉景廣場C 座地下G67及G67A號舖

記者：陸明敏