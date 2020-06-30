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【DSE2020】 自資課程資助額增至31,300元 本港自資院校學費總覽

教育 13:40 2020/06/30

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

自資課程資助額增至31,300元。

距離香港文憑試（DSE）將延至7月22日放榜尚有一個月，應屆考生在等待放榜的同時，也開始着手為報讀大學而做好準備。香港現時共有22所可頒授學位的高等教育院校，除了8間資助大學外，其他自資院校的學費是多少呢？

香港現時共有8所資助大學，分別是香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港城市大學、香港教育大學及嶺南大學，學費自2001年起沒有調整，每年學費為42,100元。

其餘自資院校的學費如下(部分) ：

院校名稱 學費*（元）
香港公開大學 43,820-127,900
香港樹仁大學 40,090
香港恒生大學 51,670
珠海學院 36,900

職業訓練局 - 香港高等教育科技學院

51,390-76,305

29,185-65,605^
耀中幼教學院 53,090
香港伍倫貢學院 36,900

*2020/21 學年扣除政府最高資助額後的首年學費

^「指定專業 / 界別課程資助計劃」學士學位課程

政府為修讀香港自資學士學位課程學生，提供免入息審查資助計劃，2020/21學年的資助額為32,100元。申請條件是必須為香港學生，
如報讀合資格的自資首年學士學位課程，須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績。

此外，如報讀合資格的自資銜接學位課程，須具有副學位資歷（即修畢相關的經本地評審副學士學位或高級文憑課程）。

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責任編輯：王明芳

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