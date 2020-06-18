【北京疫情】北京158宗確診防控升級　中挪官員確認挪威三文魚非源頭

▲ 中挪官員確認：挪威三文魚非源頭。

北京新冠肺炎疫情反彈，自6月11日以來，目前已累計有158宗本地確診個案。由於當局在「新發地批發市場」的三文魚砧板上檢出新冠病毒，導致內地主要超市、企業、餐廳都紛紛將三文魚下架並停止進貨。對此，挪威漁業海產部長17日表示，兩國官員開會後已達成共識，確認挪威鮭魚並非新冠病毒來源。

據《路透社》及挪威媒體報道，挪威漁業海產部長Odd Emil Ingebrigtsen昨（17日）表示，中國和挪威兩國的感染預防及控制專家會晤後，得出一致結論認為北京新出現的疫情不是源於挪威的魚。

我們可以消除不確定性，並取消中國對三文魚出口的禁令。

挪威海鮮聯合會、挪威工業聯合會、挪威海鮮協會亦發表聯合聲明，指挪威食品安全局明確指出，新冠病毒不會影響海鮮安全，因為沒有已知的食物或水受感染、污染的病例。

挪威三文魚養殖者正在採取嚴格的措施，限制新冠病毒的傳播，並一如既往地嚴格監測海產品。

另外，又指出按挪威到中國的運輸時間，海鮮基本上沒可能存在活病毒並進入中國，目前亦沒有證據證明有相關個案。

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北京昨再增21宗確診

截至17日，北京新增確診21宗，這波疫情累計158宗。據內地媒體報道，北京應急響應級別調至二級，疫情防控工作又一次進入戰時狀態。13日開始，北京已對35.6萬重點人群進行了核酸檢測。國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家吳浩表示，這波疫情的首名確診者明確回憶了自己的行動軌跡，將5月30日以來在北京去過的地方，無一遺漏地回憶出來，並明確記得過去2星期接觸的每個人，最終給出一份38人的名單。

特別是對6月3日去了新發地購買海鮮，並做了短暫停留這件事進行的準確描述，為相關部門鎖定新發地市場並做出迅速反應提供了重要信息。

最後經分析，找出36萬相關的風險人群，並進行檢測，「跟病毒在時間上賽跑」。

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責任編輯：楊宛茜