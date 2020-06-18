港人越窮越不健康　中大健康公平研究所料情況惡化逾5年

▲ 一項調查發現，倘港人住屋負擔能力越差，身心健康狀況同樣較差。（資料圖片）

中大健康公平研究所在2014至2015年，進行有關「住屋負擔能力和身心健康關係」的比較，發現倘港人住屋負擔能力越差，身心健康狀況同樣較差，當中精神健康的狀況由其明顯。研究團隊又指，研究結果和現況有滯後，估計受疫情和社會事件影響，現況會更差，最近更觀察到露宿者的數目急增。

研究所與醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院合作，於2014年至2015年間，訪問1,978名香港成年人，了解他們的住屋負擔能力和身心健康之間的關係。

▲ 中大健康公平研究所聯席所長、前衞生福利及食物局局長楊永強亦有參與研究。（曾耀輝攝）

研究發現當港人住屋負擔能力越低，其生活必需品匱乏的機會就越大，身心健康亦隨之較差。

研究所將受訪者分為4個收入組別，包括剩餘收入（扣除住屋費用後的可用收入）少於1.1萬元的第一組，和剩餘收入多於2.9萬元的第四組。

就生活必需品的匱乏情況而言，第一組中有37.7%的受訪者出現生活必需品的匱乏情況；第四組中只有3.6%的受訪者出現生活必需品的匱乏情況。

在身心健康方面，第一組的生理健康和心理健康評分，分別只有49.5和52.1分；而第四組的生理健康和心理健康評分，就分別有53.1和57.0分。

數據指出，越貧困身心健康越差，尤其以心理健康方面最為明顯。研究團隊指出，貧困令基層市民心理壓力增加，較容易造成抑鬱症和廣泛焦慮症等症狀。

中大健康公平研究所副所長及醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授鍾一諾指，本港高昂的住屋開支和生活必需品匱乏，均對基層市民造成壓力，不利身心健康。他建議政府應制定針對性的房屋政策，為社會解困。

鐘一諾又指，研究結果和現況有滯後的情況，但估計現時「健康不平等」的情況有所加劇。研究所副所長，中大社會工作學系副教授黃洪亦指，5年來港人住屋負擔越來越重，疫情亦令港人醫療匱乏的情況加深，最近更發現露宿者的數目急劇增加。

為了解最新狀況，研究所正研究疫情對港人影響，結果有待公布。

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記者：陳梓蔚