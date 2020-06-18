全港首個Kakao Friends主題跑9月開鑼　今日成功報名可獲限量Ryan抱枕

▲ 「Run With Kakao Friends HK 2020」將於9月20日開跑，即日起開始接受報名。（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

香港每年都有大大小小的主題跑，Pokemon、Disney角色都曾經舉辦過，今次搞搞新意思，在韓國Hit爆的Kakao Friends角色跳入香港舉辦主題跑，粉絲們不單可獲超精美選手包，比賽當日更可與不同角色、裝置藝術打卡，超吸引！

今年首次舉辦的「Run With Kakao Friends HK 2020」將於9月20日開跑，由即日起開始接受報名，參加人數有限，名額先到先得。

即使不是跑開步的你，也不需擔心能否應付得到。皆因賽事分1km、2km及4km︰1km賽適合一家大細參與，途中會加插小型障礙。2km及4km的參賽形式分個人組及朋友組，一組最多5位跑手。各賽事開跑分不同時段，報名時可選擇合適的時間。

▲ 提提大家，若於今日（18/6）23:59前成功報名，更可獲贈限量Ryan抱枕一個！若想要其他角色，都可於報名時加購。（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

2KM跑

個人組 $380（一位）

朋友組 $720（兩位），其後每位$350

4KM跑

個人組 $380

朋友組 $720（兩位），其後每位$350

主題跑最吸睛的，莫過於選手包！今次「Run With Kakao Friends HK 2020」的選手包分3種，當中有跑手Tee、萬用袋、水樽、行李牌等，跑手Tee因應賽事而有不同款式，報名前記得揀自己心水的選手包啦！

▲ （Run With Kakao Friends HK 2020官網）

▲ （Run With Kakao Friends HK 2020官網）

▲ （Run With Kakao Friends HK 2020官網）

除了選手包內的精品吸引，粉絲們亦可以於報名時同時加購其他限定週邊商品，水杯、小銀包、貼紙都有，現時因為疫情不能飛到韓國的Kakao friends store朝聖，現在就是入手新貨的好機會啦！

▲ （Run With Kakao Friends HK 2020官網）

▲ （Run With Kakao Friends HK 2020官網）

「Run With Kakao Friends HK 2020」



場地：香港西九文化區藝術公園

報名網址：「Run With Kakao Friends HK 2020」

報名時間：6月18日（星期四）10am起

路跑日期：9月20日（星期日）

記者：Panda