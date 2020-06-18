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全港首個Kakao Friends主題跑9月開鑼　今日成功報名可獲限量Ryan抱枕

休閒 12:30 2020/06/18

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

「Run With Kakao Friends HK 2020」將於9月20日開跑，即日起開始接受報名。（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

香港每年都有大大小小的主題跑，Pokemon、Disney角色都曾經舉辦過，今次搞搞新意思，在韓國Hit爆的Kakao Friends角色跳入香港舉辦主題跑，粉絲們不單可獲超精美選手包，比賽當日更可與不同角色、裝置藝術打卡，超吸引！

今年首次舉辦的「Run With Kakao Friends HK 2020」將於9月20日開跑，由即日起開始接受報名，參加人數有限，名額先到先得。

即使不是跑開步的你，也不需擔心能否應付得到。皆因賽事分1km、2km及4km︰1km賽適合一家大細參與，途中會加插小型障礙。2km及4km的參賽形式分個人組及朋友組，一組最多5位跑手。各賽事開跑分不同時段，報名時可選擇合適的時間。

提提大家，若於今日（18/6）23:59前成功報名，更可獲贈限量Ryan抱枕一個！若想要其他角色，都可於報名時加購。（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

2KM跑

  • 個人組 $380（一位）
  • 朋友組 $720（兩位），其後每位$350 

4KM跑

  • 個人組 $380 
  • 朋友組 $720（兩位），其後每位$350 

主題跑最吸睛的，莫過於選手包！今次「Run With Kakao Friends HK 2020」的選手包分3種，當中有跑手Tee、萬用袋、水樽、行李牌等，跑手Tee因應賽事而有不同款式，報名前記得揀自己心水的選手包啦！

（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

除了選手包內的精品吸引，粉絲們亦可以於報名時同時加購其他限定週邊商品，水杯、小銀包、貼紙都有，現時因為疫情不能飛到韓國的Kakao friends store朝聖，現在就是入手新貨的好機會啦！

（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

（Run With Kakao Friends HK 2020官網）

「Run With Kakao Friends HK 2020」

場地：香港西九文化區藝術公園
報名網址：「Run With Kakao Friends HK 2020」
報名時間：6月18日（星期四）10am起
路跑日期：9月20日（星期日）

記者：Panda

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