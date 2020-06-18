【迪士尼重開】迪士尼樂園加強防疫　米奇幻想曲劇場須隔位坐　禁巡遊表演、交換襟章【多圖】

▲ 香港迪士尼樂園今日重開。（林宇翔攝）

因應疫情而閉園近5個月的迪士尼樂園今日（18日）10時重開。因園方限制入場人數，因此要求所有遊客需預約入場，且需於入場前要先量度體溫。園內多區更設有酒精搓手液，並安排職員提醒入場人士保持社交距離。

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▲ 有小朋友特意穿著公主服裝拍照。（林宇翔攝）

▲ 卡通人物米奇及米妮均有乘坐遊樂設施小飛象。（林宇翔攝）

▲ 不少小朋友乘坐嬰兒車到園內遊玩。 （林宇翔攝）

▲ 就讀幼稚園K2的兒子Ethan對樂園重開感到開心。（鄧凱文攝）

不少父母帶同小朋友到樂園遊玩，羅太攜同其就讀幼稚園K2的兒子Ethan入園，並指兒子在閉門期間每星期均會問何時能入迪士尼樂園，透露園方宣布可預約當日已進行登記，並指「園方開得都應該做好防疫措施」，過往每月會一家人入園兩次。面露喜悅的Ethan 亦指感到開心，

好掛住唐老鴨，（閉園期間）在家好悶。

▲ 有市民在遊樂設施小飛象上拍照。（林宇翔攝）

▲ 入場人士玩得相當盡慶。（林宇翔攝）

▲ 有市民在玩機動遊戲時沒有佩戴口罩。（林宇翔攝）

今日園內大部分遊樂設施均會重開，巡遊表演、交換襟章活動，以及與樂園角色近距離互動合照，則基於衞生風險會暫停；大部分餐廳及部分景點的接待量亦減半。

▲ 園內的餐廳每張4人枱之間均有一張2人枱留空。（林宇翔攝）

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▲ 園內有擺放酒精搓手液的機器供入園人士使用。（林宇翔攝）

▲ 園內職員在大街上清潔。（林宇翔攝）

不少人都關心園內的防疫措施，園方在園內每個食肆門口，安排演藝人員手持二維碼，供食客用電話查看餐牌；而餐桌方面，每張4人枱之間均有一張2人枱留空，以保持社交距離。

▲ 米奇幻想曲劇場則每4位需相隔2座位。（林宇翔攝）

遊戲設施方面，每個機動遊戲及商店外均設有提供酒精搓手液，如「米奇幻想曲劇場」則每4個座位需相隔2個座位。有員工表示，不會安排不認識的遊客一同就坐。

▲ 「反斗奇兵大本營」人流稀少。（鄧凱文攝）

▲ 因疫防疫措施，市民需比平日等待更多時間。（鄧凱文攝）

▲ 有家長與小朋友一同乘坐旋轉木馬。（林宇翔攝）

記者現場所見人流並不多，過往較熱鬧的「反斗奇兵大本營」亦顯人流稀少，其「沖天遙控車」在規定每行只能坐一群組下，遊客最多只需等一至兩輪；而旋轉木馬則每行4匹馬，最多只可坐1至2匹。

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記者：鄧凱文