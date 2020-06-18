  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (週四) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復課爭議】難頂1個月追半年進度壓力大　港媽復課後幫子女請假避疫與學業壓力

教育 12:49 2020/06/18

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

全港學校已分階段復課，有家長大呻孩子要在月內追回半年停課的進度，身心壓力大。

全港學校已分階段復課，大部分學生都只返半日，有家長大呻孩子要在月內的半日制，追回半年停課全日制的進度，身心壓力大。加上於16日晚，網傳有多名發燒跨境生曾返回粉嶺一中學，憂心跨境學童傳染病毒的風險大，決定為已復課的子女請假，暫避疫情及學習壓力。

昨日（17日）於facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」，有港媽發帖表示全港開始復課，但她選擇讓子女繼續在家學習不回校，而她得悉有朋友決定為已復課的子女請假，主要原因是學習壓力大。

佢話疫情其次，係小朋友接受唔到返學追半年進度嘅壓力，幾晚都瞓唔好，好緊張跟唔到老師要求。

慨嘆有學校測考默照舊

發帖港媽表示很擔心疫情，尤其疑有跨境學童集體發燒的事件，此外，她有感家長要關心子女的情緒，慨嘆有學校「測考默照舊，一個月半日制追半年全日制進度」。

陳朱素華紀念中學近90名學生缺席　逾50人憂染疫請假

網民家長反對請假

有關帖文惹起家長的討論，有家長反對請假的做法，表示「避到一時避不到一世」，小朋友始終都要面對學習問題，留言包括︰「做家長應鼓勵小朋友復課，你咁做會令小朋友更難適應復課，怕疫情、怕跨境、怕有壓力，不如退學吧」、「會俾小朋友錯誤訊息，認為可以逃避責任。」

支持以孩子健康為先

另有更多家長支持請假，表示孩子健康為先，顧及孩子身心健康勝過讀書成績。有網民分享有朋友女兒驚到在學校飲水、進食及去廁所都不敢，亦有大呻學校不是以學生為本，是進度為本，女兒在6月15日第一天返學就有短測，「真心阿媽都有壓力，更何況小朋友」！

有關發帖網民分享的情況似屬個別例子，有其他網民大讚孩子的學校沒有逼迫學生，早就預告取消6月考試，今個學期改為持續評估，復課首天小朋友很開心。

第一日返學功課同書都唔使帶，返到學校做咩佢話：大家分享假期屋企做咩、畫畫，老師仲話佢假期期間喺度玩動物之森。

更多有關本港復課的報道︰

【復課爭議】復課返半日學孩子壓力減　港媽倡全面推行︰全日制係虐待兒童

【老師也苦】復課後要求學生補回功課 家長投訴老師逼迫：令到我女有驚恐症

【復課安排】特殊學校多長期病患體弱學生　復課分組減少交叉接觸設流動屏風

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

功課壓力 爸媽心聲 教育議題 中小學教育 家庭教育 網絡熱話 中小學考試 小學 疫情

最高瀏覽

【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
11:32 2020/06/17
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
09:50 2020/06/17
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏