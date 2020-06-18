【復課爭議】難頂1個月追半年進度壓力大　港媽復課後幫子女請假避疫與學業壓力

▲ 全港學校已分階段復課，有家長大呻孩子要在月內追回半年停課的進度，身心壓力大。

全港學校已分階段復課，大部分學生都只返半日，有家長大呻孩子要在月內的半日制，追回半年停課全日制的進度，身心壓力大。加上於16日晚，網傳有多名發燒跨境生曾返回粉嶺一中學，憂心跨境學童傳染病毒的風險大，決定為已復課的子女請假，暫避疫情及學習壓力。

昨日（17日）於facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」，有港媽發帖表示全港開始復課，但她選擇讓子女繼續在家學習不回校，而她得悉有朋友決定為已復課的子女請假，主要原因是學習壓力大。

佢話疫情其次，係小朋友接受唔到返學追半年進度嘅壓力，幾晚都瞓唔好，好緊張跟唔到老師要求。

慨嘆有學校測考默照舊

發帖港媽表示很擔心疫情，尤其疑有跨境學童集體發燒的事件，此外，她有感家長要關心子女的情緒，慨嘆有學校「測考默照舊，一個月半日制追半年全日制進度」。

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網民家長反對請假

有關帖文惹起家長的討論，有家長反對請假的做法，表示「避到一時避不到一世」，小朋友始終都要面對學習問題，留言包括︰「做家長應鼓勵小朋友復課，你咁做會令小朋友更難適應復課，怕疫情、怕跨境、怕有壓力，不如退學吧」、「會俾小朋友錯誤訊息，認為可以逃避責任。」

支持以孩子健康為先

另有更多家長支持請假，表示孩子健康為先，顧及孩子身心健康勝過讀書成績。有網民分享有朋友女兒驚到在學校飲水、進食及去廁所都不敢，亦有大呻學校不是以學生為本，是進度為本，女兒在6月15日第一天返學就有短測，「真心阿媽都有壓力，更何況小朋友」！

有關發帖網民分享的情況似屬個別例子，有其他網民大讚孩子的學校沒有逼迫學生，早就預告取消6月考試，今個學期改為持續評估，復課首天小朋友很開心。

第一日返學功課同書都唔使帶，返到學校做咩佢話：大家分享假期屋企做咩、畫畫，老師仲話佢假期期間喺度玩動物之森。

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責任編輯︰王明芳