【星級父子】馬德鐘讓兒子追求夢想不求回報　馬在驤從做運動培養自律【有片】

▲ 馬德鐘給予兒子馬在驤很大自由度。

型爸馬德鐘與21歲兒子馬在驤如堪稱「餅印父子」，遺傳了爸爸DNA的馬在驤高大有型。馬氏兒子齊齊接受TOPick專訪，細訴父子相處之道。是次訪問相約馬德鐘父子於電單車行進行訪談，只因馬德鐘是電單車迷，閒時也愛駕車出外兜風。

跟一般男士一樣，不但喜愛那速度感，那種悠閒感也是吸引之處。馬德鐘說：「駕著電單車時吹著風，多數不會載著人，感覺幾自由，」兒子馬在驤受爸爸感染，也打算考電單車牌，屆時可以兩父子齊齊出外兜風。

在馬在驤眼中，爸爸馬德鐘並非嚴父，自細他就享有無限自由度。而馬德鐘坦言，與兒子如朋友般相處，透過運動培養出兒子自律。

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▲ 馬德鐘與馬在驤成型男父子檔。（湯炳強攝）

馬德鐘讓兒子自由發展

本周日（6月21日）是父親節，不過馬德鐘和兒子卻稱不太重視節日，馬德鐘說：「我們對節日的概念不大，反而兒子閒時會焗蛋糕或曲奇，感覺如同過節，所以不需要在特定日子做一些事情。他的手勢不錯，因為我跟太太不嗜甜，他會調校甜度，較合我們胃口。」在旁的馬在驤即說：「因為我喜歡食，所以跟著菜譜去學。」

馬德鐘跟太太張筱蘭於1993年結婚，在1998年誕下馬在驤。

▲ 馬德鐘與馬在驤都MAN到爆。（湯炳強攝）

以為他們對獨生子管教較嚴厲，馬德鐘反而給予愛兒很大自由度，他解釋：「有一個開心的童年是很重要。」

馬在驤說：「爸媽給我好大自由，很多事情都讓我做，譬如想去朋友家過夜。」馬德鐘即說：「以前那年代，傾電話太久都被爸爸責備，學校舉辦旅行，都因為怕危險不讓我去，來到這年代不會這樣吧。」

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▲ 素來man爆的馬德鐘喜愛駕電單車。（湯炳強攝）

運動培養紀律

由細至大，馬在驤跟爸爸如朋友般相處，兩父子一起玩耍兼無所不談，由於給予一定自由度，兒子處於青春期時也沒丁點反叛。馬德鐘說：「因為我們沒管束他，所以他沒需要去反叛，除非你不准他這樣、不准他那樣，去到某年紀認為可以自然拿主意，就會反抗。」

馬在驤正於澳洲攻讀機械工程外，熱愛游泳的他曾代表學校於游泳比賽贏得多面金牌，可說文武雙全。

▲ 馬在驤是游泳健將，在不少比賽中奪獎牌。（取自instagram）

馬在驤亦因做運動培養出自律的性格，令爸爸感放心。馬德鐘說：「運動對年青人很重要，可以讓他擁有規律的生活，需要培養小朋友對運動及音樂的興趣，因運動可令他有紀律，音樂可培養出專注力及性情，這兩樣興趣都需要時間去浸淫，於成長路上可管束自己去完成一件事。」

他續說：「我們會讓他嘗試不同的運動，包括打籃球、排球或游水，最終由他選擇自己最愛的。」

而馬在驤也和應：「對的，練完水回家都已經很累。」

▲ 馬德鐘父子如朋友般相處。（湯炳強攝）

馬德鐘父子難忍男兒淚

於馬在驤年幼時，馬德鐘正值事業衝刺期，身為TVB當紅小生的他日夜癲倒拍劇，於事業及家庭要取平衡真的不易，他憶述：「凌晨4時收工返家再餵夜奶，太太已辛苦，所以一定要幫忙，之後6時又繼續返工。」

由於忙於演藝事業發展，馬德鐘坦承曾錯失不少親子時光，他憶起其中一個難忘經歷：「那時太太在法國工幹，亦帶了兒子去法國讀書，那時候他只得3歲，我又忙於拍劇，不可以過去探他們。碰巧那時《衝上雲宵》在意大利取景，兩母子坐火車來意大利跟我見面。」

他續說：「那個星期玩得好開心，因我向來負責跟他玩的角色，到離開時，我送他上火車，嘩，他喊到呢，喊到我都頂不住，我都不停留眼淚。」鐵漢柔情，多剛強的男人面對親情都有柔情一面。

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▲ 馬德鐘感慨在事業衝刺期，錯失不少親子時光。（取自微博）

父子互相學習

成長時期，爸爸卻忙於工作而少陪伴自己，馬在驤坦言曾因此不高興：「小學時為應付數學考試，幾日前爸爸跟我溫習，之後他要去拍劇，改由媽媽幫我溫書，我已不想溫，因為不是他幫我溫，很不開心。」

馬德鐘即笑說：「因為我會想好多方法去教，趣味性大一點。」

▲ 馬德鐘不會「擺老豆款」，所以與兒子感情要好。（被訪者提供）

男孩子會視爸爸為學習對象，而馬在驤想最欣賞爸爸的開朗性格：「他可以令身邊人一起笑，充滿開心的氛圍。」馬德鐘即說：「我是不多憂愁的人，覺得很多事情會慢慢過去。」

馬德鐘亦從兒子身上學到不少東西：「他是我的導師，是個既淡定又不急燥的人。另外，學術及科技資訊都要請教他們這新一代。」

▲ 馬在驤遺傳了爸爸外型，長得高大威猛。（湯炳強攝）

說到對愛兒的期望，馬德鐘謂兒子的「人生藍圖」應由自己規劃：「選擇自己過得開心的生活，並非跟從我們的要求，別活在我們影子底下。」

馬德鐘謂沒想過要「養兒防老」：「養兒是我最大的責任，之後兒子應有自己的生活，他返來照顧你，是Bonus。」

馬德鐘並說：「希望他長大後可以靠自己過活，我不靠你、你也不要靠我們。我亦要保持身體健康一點，盡量少煩擾到兒子，因為我經歷過既要照顧年邁父母，又要照顧年幼的兒子的日子，所以想盡量不煩擾到下一代。」不想為下一代帶來負擔，是另一種愛的表現！

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記者：游艾維、陳心怡