  • 32°C
香港時間 : 2020618日 (四) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【德國疫情】肉類加工廠爆群組感染　至少657人確診7000人隔離【附食物包裝消毒方法】

食用安全 12:14 2020/06/18

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

德國肉類加工廠爆群組感染，至少657人確診7000人隔離。

新冠肺炎全球大流行，德國一間肉類加工廠近日出現群組感染，至少657名員工確診，當局已下令工廠停工，約7000人需要接受隔離觀察，區內學校及托兒所均須關閉。

根據外媒報道，德國肉類生產商「Tönnies」旗下，位於北萊茵-威斯特法倫州居特斯洛（Gütersloh）的加工廠近日爆發群組感染，截至周三（17日），當局已為逾1000名員工進行病毒檢測，當中有657人呈陽性。

當局已下令工場停工，並安排員工和接觸者隔離，涉及約7000人，而區內學校及托兒所都要關閉。「Tönnies」公司管理層認為，近期政府放寬邊境管制，工人可能到東歐國家探親後受感染，將病毒帶回工廠。

截至18日，德國累計確診個案增至19萬宗，超過8900人死亡。總理默克爾早前宣布，禁止舉行大型活動的規定會延長至10月底，以免出現新一波疫情，又呼籲民眾保持社交距離。

曾祈殷醫生：任何包裝食物不要立即放雪櫃

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物，有很多人購物都接觸過的物件。任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

曾祈殷建議3招：

  • 水果需要用水或滾水清洗表面
  • 包裝食物需要清潔
  • 接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗手

【巴西疫情】肉類包裝廠成病毒溫床2400名員工染疫　專家教食物放雪櫃前3招消毒包裝

【北京疫情】北京158宗確診防控升級　中挪官員確認挪威三文魚非源頭

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 環境衞生 病菌及病毒 疫情 傳染病 德國 全球大流行 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
09:50 2020/06/17
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
11:32 2020/06/17
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏