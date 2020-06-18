【德國疫情】肉類加工廠爆群組感染　至少657人確診7000人隔離【附食物包裝消毒方法】

▲ 德國肉類加工廠爆群組感染，至少657人確診7000人隔離。

新冠肺炎全球大流行，德國一間肉類加工廠近日出現群組感染，至少657名員工確診，當局已下令工廠停工，約7000人需要接受隔離觀察，區內學校及托兒所均須關閉。

根據外媒報道，德國肉類生產商「Tönnies」旗下，位於北萊茵-威斯特法倫州居特斯洛（Gütersloh）的加工廠近日爆發群組感染，截至周三（17日），當局已為逾1000名員工進行病毒檢測，當中有657人呈陽性。

當局已下令工場停工，並安排員工和接觸者隔離，涉及約7000人，而區內學校及托兒所都要關閉。「Tönnies」公司管理層認為，近期政府放寬邊境管制，工人可能到東歐國家探親後受感染，將病毒帶回工廠。

截至18日，德國累計確診個案增至19萬宗，超過8900人死亡。總理默克爾早前宣布，禁止舉行大型活動的規定會延長至10月底，以免出現新一波疫情，又呼籲民眾保持社交距離。

曾祈殷醫生：任何包裝食物不要立即放雪櫃

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物，有很多人購物都接觸過的物件。任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

曾祈殷建議3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗手

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責任編輯：羅嘉欣