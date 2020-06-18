【污染水源】行山友大嶼山集水區玩水開爐煮食　網民斥：行為自私污染食水

▲ 有行山人士於大嶼山集水區玩水並開爐煮食，被斥污染食水。

郊遊時切勿污染環境！近日有網民在The Hiking Serect 山野‧秘密投稿舉報指，有行山群組的版主帶同多名行山友，往大嶼山的水澇漕、萬丈布天池玩水並開爐煮食。惟天池為大澳及二澳居民的食水，網民斥他們行為自私，污染食水，並破壞環境。

有網民指出，該名版主早前帶領多人到上述地方遊玩，涉事行山人士曾上載相片到群組分享郊遊樂，惟目前帖文已遭刪除。惟有網民已截圖，並斥責他們的行為。從相片可見，有人走入水池拍攝，下半身浸入水中。一眾行山人士於瀑布旁開爐煮食，並稱在煮喇沙。

有網民擔心，行山人士在岩石上煮食，惟石面不平，若稍一不慎，爐具翻側，有可能污染水源。網民又指，天池為大澳及二澳居民的食水，該處已立告示禁止遊人戲水，斥眾人的做法無公德心和責任心，污染別人賴以為生的地方。網民怒斥：「雖然有不少遊人專程到來玩水，又不止他一人犯錯，但這樣公開天池玩水的事情，想網友們有樣學樣嗎？」

未獲許可進入構成水務設施 可監禁2年

TOPick翻查資料，水務署於2018年曾表示，大澳區的食水供應來自大澳濾水廠，而該濾水廠的原水供應則來自石壁水塘和水澇漕（即「天池」）集水區。由於現時水澇漕存水較少，大澳濾水廠的原水主要由石壁水塘提供。

根據《水務設施條例》第30條，任何人未獲水務監督書面許可，若進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，拋擲或擺放任何物件於其中，即屬犯罪。任何人犯了本條所訂的罪行，一經循簡易程序定罪，可處第5級罰款及監禁2年。

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責任編輯：王俊賢