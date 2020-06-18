【北京疫情】一家四口北京染疫女兒照返幼稚園播毒　同校2歲童玩患者被子10分鐘染病

▲ 一家四口在北京染疫後如常讓女兒返學，連累同校一名2歲童確診。

北京新冠肺炎疫情近日反彈，其中新發地批發市場更出現群組感染，當局已宣佈全市進入緊急狀態。其中一對河北省夫妻曾帶6歲女兒和外母到新發地批發市場工作，其後夫妻及女兒確診，但他們涉嫌隱瞞不報，一家人返回河北後，如常讓女兒返幼稚園，結果連累同校一名2歲男童，在患者的被子玩10分鐘即被傳染確診。

綜合內地傳媒報道，河北保定市日前公布，3名確診和1名無症狀感染者的病例屬一家四口，其中53歲劉姓婦人曾與王姓丈夫到北京新發地市場進貨帶魚等工作，至11日晚，一家人從北京乘車返回河北保定市後證實確診。

幼稚園老師帶2歲兒返學校受感染

6歲王姓女兒跟父母返回保定市後，如常返學上幼稚園，之後出現症狀後確診。而河北雄安新區昨日（16日）公布最新病例，指一名2歲男童確診與上述的6歲女童同校，男童的張姓媽媽為該校的幼稚園老師，任教6歲女童的班級。

本月11日，張媽媽帶兒子到任教的班級上課，期間兒子在6歲女童的被子上玩耍10分鐘，隨後一同返回祖母住所，與7名親屬同吃同住，2日後開始發燒，其後確診。

一家四口涉故意隱瞞行縱

據河北當局通報，王氏夫婦自北京返回河北後不聽勸阻、沒有申報，並拒絕配合疫情防控調查工作，涉故意隱瞞行縱及與他人接觸的情況，令防控工作帶來極大困難，已成立專案小組展開調查，並依法追究。

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責任編輯︰林綺玲