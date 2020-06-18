【疫情減壓】街坊帶路周末屋邨遊　彩虹邨尋訪上海理髮廳舊酒家

▲ 彩虹邨是老牌屋邨，大量有趣的故事有待發掘。

彩虹邨作為香港最早期興建的公共屋邨，看點甚多︰表面上它有藍球場這打卡勝地，但蹓躂下理髮店、辨館、舊酒家、雜貨店仍隱寂區內，懷舊者去可感受逝水年華。這次由社企「街坊帶路」的導賞員介紹，彩虹的各式掌故軼聞，聽完周末去倍覺投入。

▲ 站在紫薇樓上，正可拍到獅子山下彩虹邨的布局，它更榮獲香港首個建築獎項——1965年香港建築師學會銀牌獎。( 攝影︰馮柏偉 )

近年彩虹邨成為打卡熱點，三面環繞著彩虹顏料的立面成為文青至愛，但事實上外牆色彩淡素，鮮妍的效果不少是「味精」加工。

「街坊帶路」的導賞員湛Sir今年63歲，自幼在彩虹邨成長，退休後一個月帶團一次，兼教羽毛球等興趣班過日晨，說「彩虹邨外牆漆油5至10年塗一次，後來有人在此取景得了國際攝影獎，更多人慕名而來。這裏是停車場上蓋 ，有籃球場讓人休憩，揚名後也有它的價值。」

▲ 「街坊帶路」導賞員湛Sir本身亦住在彩虹邨，他背後正是著名的打卡位。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 彩虹邨的樓梯位，一格格的遮陽隔，通風對流的效果一流。( 攝影︰馮柏偉 )

彩虹邨於1962年興建，由香港屋宇建設委員會發展，著名的巴馬丹拿建築及工程師有限公司設計，融入巴浩斯風格元素，空間佈局見駛。這裏也是不少外國官員來港探訪的其中一站，包括前美國副總統尼克遜（1964年）、英國瑪嘉烈公主（1966年）及港督麥理浩等。

湛Sir說，彩虹邨的街道及大樓以顏色命名，

如丹鳳樓、紫薇樓、白雪樓等，8楝劃一有20層高，好標準：另外前一點也有8層樓高的大單位，以『金』字行頭。」呎數方面，由4人單位約230呎起跳，到約745呎的大單位，租金約由$1,200至$2,800不等。

▲ 彩虹邨落成時，還有此塊在1963年落成的奠基石，當時由港督柏立基主持開幕禮，中英對照的那種優雅字款，其遺落的韻味今天已所餘無幾了。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 彩虹邨天主教中學，跟彩虹邨幾乎同時建成，呈現代主義的實用建築風格。( 攝影︰馮柏偉 )

每層聯誼空間 體貼民情

湛Sir還叫我留意，樓宇中格外有一排連著的6個窗的「單位」，它其實是讓街坊聯誼乘涼的空間，即類似《富貴迫人》中，驃嬸沈殿霞和街坊打麻雀之處。

當年搬來的居民多來自徙置區，居住環境比較迫。故港英政府相當體恤民情，每層都空出一個單位締造此聯誼空間，讓街坊聊天或吃點東西。

舊式屋邨生活步調慢，原因之一是人口老化，湛Sir說彩虹邨街坊，不少是60年代起已遷入，像他63歲已算「後生」，「所以這裏的垃圾房再有人來『尋寶』，老人身故或後人移民，一套酸枝傢俬或陳年雜物就會扔丟出來。」

▲ 彩虹邨每層都有這些讓街坊聯誼乘涼的空間，滿載不少人的屋邨成長回憶。( 攝影︰馮柏偉 )

湛Sir帶我在邨內遊走，發現社區設施相當完善，除了有乒乓球室、還有互助委員會、服務聯會等組織，充滿鄰舍情味。

湛Sir特別點出一所撒瑪利亞防止自殺會，原來亦有段故︰「80年代有段時間，邨內平均一個月有一兩宗自殺個案，都是邨外人來跳樓的，他們以為這裏好風水，故『選址』在此。後來瑪利亞防止自殺會在此起分址，24小時為自尋短見者提供服務。」

▲ 商場的花磚牆身，經過歲月洗練，倍覺典雅。( 攝影︰馮柏偉 )

李應記鐘錶 時光定格

湛Sir其後帶我到彩虹邨商場蹓躂，經過都是舊雜貨店、士多等街坊商店，其中一間楓林軒是主攻學生生意的，但價格超平，吉列雞扒$5 一件、黑椒牛丸$6 4粒、豬扒湯麵一碗$18，實有回到90年代之感。湛Sir說這裏的舖租約萬多元已有交易，庶民消費就是這裏。

記者最愛金碧樓下的幾間店舖，譬如李應記鐘錶舖，時間彷彿在這裏凝固，門面懸著一個行濕電的大鐘，經典大抵就是如此。內有古老的格局和驗眼室，左邊賣眼鏡，右邊賣鐘錶，頂上有兩幅人像老照片，有份傳統家門的氣派。

▲ 李應記鐘錶行的驗眼室，雜舊中見草根溫情。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 李應記鐘錶行懸着行濕電時鐘，有份天長地久的浪漫。( 攝影︰馮柏偉 )

金碧酒家 x 華麗理髮 花樣年華

街過幾個舖頭，就是老字號的金碧酒家。老酒家由阮氏一家經營，始祖老闆阮秋(秋叔)早在1943年已在牛池灣開業，後來搬到彩虹邨後才易名「金碧酒家」。

秋叔在彩虹邨無人不識，因經常為邨內居民謀福祉。「他曾獲港英頒發MBE勳銜，統籌過多年《歡樂滿東華》的屋邨籌款，而成為多屆冠軍王。酒家星期三是定休日，因為逢周三秋哥會賭馬，是日要刨馬經，他身故後傳統仍保留。」湛Sir笑言。

▲ 金碧酒家的花磚牆身，典雅雋永。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 金碧仍有傳統雜燴湯麵（$45）。( 攝影︰馮柏偉 )

酒家仍保留青花舊磚牆，街坊情滿溢，午市我們人少只點了傳統的什燴湯麵及乾炒牛河，但晚上則有懷舊「八寶鴨」、「鯇魚腸蒸蛋」等菜式，可預先致電品嚐。

▲ 上海華麗理髮在彩虹邨佇立近60年，是北角僑冠結業後，香港碩果僅存的上海理髮廳，大家要好好珍惜。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 店內仍有上海老師傅，為顧客作修面服務。( 攝影︰馮柏偉 )

再過幾個舖位，就看到這間華麗理髮，開業已近60年。推門而入，仿如踏進時光隧道，回到上海理髮廳的錦繡年華裏。阿飛年代的風筒、開剃鬚水的鐵箱、從日本入口的舊式理髮椅等，一一定格在此，老闆徐先生笑言，「容祖兒的廣告、劉青雲的戲都在這裏拍呀。」華麗洗剪全套才$82，在當下10分鐘快剪的年代，上海老師傅燙貼的傳統手藝又剩多少價值？我下了心，之後幾次剪髮也要跨區幫襯。

遇見彩虹

導賞團日期︰6月20日

時間︰10am至12nn

收費︰$120/位



