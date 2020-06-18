酷熱天氣警告現正生效　天文台展望未來兩三日大致天晴及酷熱

▲ 天文台展望未來兩三日大致天晴及酷熱。（資料圖片）

香港天文台今日（18日）上午11時30分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱。正午時分，本港部分地區氣溫上升至32度或以上，預料最高氣溫達33度，元朗及西貢地區更分別錄得33.6及33.2度。下午天氣酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨、吹和緩南至西南風，市民應慎防中暑。

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天文台提醒市民在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

▲ 未來一周天氣預報。（網上截圖）

天文台指一副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南沿岸。同時，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，展望未來兩三日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

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記者︰郭家穎