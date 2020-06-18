【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚

▲ 因僱主離婚不理少主，暖心外傭貼身照顧女童7年，相依為命。

本港不少家庭聘請外傭，幫忙照顧長者及小朋友，能聘請到一名好姐姐如獲至寶。日前，有僱主在社交媒體發帖指，見到家中外傭姐姐放假時的照片，每次都有一位女童跟隨在旁，於是好奇心驅使下便詢問。外傭姐姐分享，女童是外傭朋友僱主的女兒，因其僱主離婚不理女童，外傭就貼身照顧7年，更為女童不回國結婚。

一名僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文分享道，指透過外傭姐姐口中知道一則好人好事。她表示，早前看到家中外傭姐姐分享的照片，好奇為何照片中總會有一位女童，外傭姐姐聞言便說，

女童是外傭朋友僱主的女兒，由出生照顧到現時7歲。

僱主離婚不理少主

外傭姐姐指，僱主兩夫婦在6年前離婚，女童的媽媽再婚，而女童跟隨爸爸生活，惟爸爸長時間留在內地工作，所以女童只能與姐姐二人相依為命，「女童當她是媽媽。」

不捨女童無人照顧 寧不回國結婚

她續指，一直照顧女童的傭人早於2年前已打算回國結婚，惟不捨女童無人照顧惟有留港，更視女童為親生女兒一樣。出帖僱主不禁表示，該名外傭姐姐就如一位天使。為免網民擔心女童的情況，出帖僱主補充，指女童放假時多會一同到教會玩，有多名外傭姐姐照顧，「好多姐姐都睇住佢大好錫佢，教佢唱歌跳舞。」

網民分享相同經歷

帖文引來網民熱議，紛紛讚賞外傭姐姐有愛心，亦有網民分享相同經歷，「我細個時工人姐姐星期日也帶我返Church同去街，直到現在佢仲在香港照顧我哋屋企。30年了！其實一切好講緣份」、「我都有聽我姐姐講佢有個朋友放假以及返菲律賓都會帶住個特殊小朋友」及「我家姐姐成日都好想帶我囡出去，好似自己孫咁錫」。

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責任編輯：王明芳