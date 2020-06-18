限聚令放寬至50人　政府加倍資助旅行社推本地綠色遊

▲ 政府將加倍資助旅行代理商，舉辦「綠色生活本地遊」。（資料圖片）

政府宣布，將加倍資助旅行代理商舉辦「綠色生活本地遊」，盼帶動本地遊，鼓勵市民親近大自然，體驗綠色生活，藉此惠及相關業界包括餐飲和運輸等。

政府優化去年底宣布推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，旅行代理商接待每名參加者的鼓勵金，會由原本100元增加至200元；每間旅行代理商可申請鼓勵金的人數上限，亦會由原本500名增加至1 000名。優化措施明日（19日）起實施。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，復蘇旅遊業應由本地做起，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛。隨着政府明日起放寬限聚令，由8人放寬至50人，正好提供良好契機，可以重新起動本地旅遊活動。

在進一步優化措施下，他稱每間旅行代理商可獲得的鼓勵金最高總額，由5萬元增至20萬元，以鼓勵旅行代理商增辦本地遊；同時，由於計劃規定本地遊需有餐飲和運輸元素，亦需聘用持證導遊或領隊，故此措施亦能令相關業界受惠。

商務及經濟發展局早前得到環境局的支持，已就「綠色生活本地遊鼓勵計劃」推出兩項優化措施，即將計劃限期由今年7月底延長至年底，並將預留予計劃的資助額由原先的5,000萬元，增加至1億元。

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責任編輯：吳卓峰