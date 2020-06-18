  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (週四) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

限聚令放寬至50人　政府加倍資助旅行社推本地綠色遊

社會 12:31 2020/06/18

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

政府將加倍資助旅行代理商，舉辦「綠色生活本地遊」。（資料圖片）

政府宣布，將加倍資助旅行代理商舉辦「綠色生活本地遊」，盼帶動本地遊，鼓勵市民親近大自然，體驗綠色生活，藉此惠及相關業界包括餐飲和運輸等。

政府優化去年底宣布推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，旅行代理商接待每名參加者的鼓勵金，會由原本100元增加至200元；每間旅行代理商可申請鼓勵金的人數上限，亦會由原本500名增加至1 000名。優化措施明日（19日）起實施。

商務及經濟發展局局長邱騰華說，復蘇旅遊業應由本地做起，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛。隨着政府明日起放寬限聚令，由8人放寬至50人，正好提供良好契機，可以重新起動本地旅遊活動。

在進一步優化措施下，他稱每間旅行代理商可獲得的鼓勵金最高總額，由5萬元增至20萬元，以鼓勵旅行代理商增辦本地遊；同時，由於計劃規定本地遊需有餐飲和運輸元素，亦需聘用持證導遊或領隊，故此措施亦能令相關業界受惠。

商務及經濟發展局早前得到環境局的支持，已就「綠色生活本地遊鼓勵計劃」推出兩項優化措施，即將計劃限期由今年7月底延長至年底，並將預留予計劃的資助額由原先的5,000萬元，增加至1億元。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

Local Tour 疫情 環境局 邱騰華 綠色生活

最高瀏覽

【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
11:32 2020/06/17
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
09:50 2020/06/17
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏