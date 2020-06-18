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戴安娜新傳記片《Spencer》明年開拍　「吸血女」姬絲汀史釗活飾戴妃惹爭議

娛樂 13:03 2020/06/18

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有荷里活電影公司擬明年開拍戴安娜的傳記片《Spencer》，並公布由憑「吸血女」走紅的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）飾演戴妃，不少網民對選角大有意見。

已故威爾斯戴安娜王妃（Princess Diana）不但將會成為Netflix劇集《王冠》（The Crown）第4季的焦點，更有電影公司剛宣布將開拍戴安娜的傳記片《Spencer》，並公布由《吸血新世紀》（The Twilight Saga）系列走紅的美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）飾演戴安娜。可是，不少網民對於此選角大有意見。

戴安娜和查理斯的婚姻成為近代英國王室最受談論的事。（法新社）

故事設定於90年代初，講述戴妃與查理斯王子（Prince Charles）婚變，聚焦於戴妃諾福克郡桑德林厄姆皇室莊園（Sandringham Estate）時對自身婚姻的反思。本片由智利導演Pablo Larrain執導，並由英劇《Peaky Blinders》編劇Steven Knight負責劇本。

導演Pablo Larrain對荷里活媒體《Deadline》表示：「我們決定要說一個關於身份的故事。主人翁察覺自己原來不想當女王。她只想做自己，盼望成為遇見查理斯之前的那個戴安娜。

戴安娜史賓沙1981年跟英國查理斯王子結婚，92年分居，96年離婚。她不幸於97年在巴黎車禍中身亡。但這部片將不會觸及戴妃之死。

Pablo Larrain曾拍過大受好評的《向政府說不》（No），有關美國總統約翰甘迺迪（John F Kennedy）妻子積琪蓮（Jacqueline Kennedy）的傳記片《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》（Jackie），該片由奧斯卡影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）演積琪蓮。

Pablo大讚姬絲汀是現今其中一位最出色的演員。她演出多變，可以散發神秘感，又能展現角色內心的脆弱。

Kristen Stewart 近年常以中性打扮示人。（法新社）

30歲的姬絲汀童星出身，她在08年至12年的《吸血新世紀》系列電影中演深深愛上吸血男愛德華的女生Bella而走紅，之後她演過許多不同類型電影，拍法國文藝片《坐看雲起時》（Clouds of Sils Maria）奪法國凱撒獎最佳女配角，之後她又主演荷里活動作片《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）。

Kristen Stewart主演的《吸血新世紀》系列電影令她名成利就。（網上圖片）

姬絲汀曾高調跟《吸血新世紀》男主角羅拔柏迪臣拍拖，之後卻又頻頻以中性打扮示人，還有不少女伴。她宣稱對於性向她沒有答案，不喜歡被標籤成「雙性戀」、「女同志」等任何一樣，絕對是荷里活圈中我行我素的典範。

大概是姬絲汀形像和氣質跟高貴的戴妃太大差異，所以選角消息傳出後即惹來不少批評，但也有人力撐姬絲汀，欣賞她有演技之餘，覺得她想做自己不喜歡狗仔隊的性格跟戴妃相近。

英國女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）曾在2013年的傳記片《Diana》中飾演戴妃。雖然造型神似，但戲片成績差強人意。（網上圖片）

其實2013年也曾有傳記片《戴安娜》（Diana），並由英國女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）飾演戴妃。雖然造型神似，但戲片成績差強人意。

傳記片《Spencer》預計2021年初開拍。

記者：Mandy

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