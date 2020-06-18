【交友騙案】《東張西望》揭交友App騙案實錄　少女訛稱援交以虛擬貨幣騙港男3萬元【有片】

▲ 《東張西望》揭發交友App騙案實錄，有港男被騙走3萬元。

騙徒手法層出不窮，網上交友要小心！TVB節目《東張西望》日前揭露騙徒最新利用交友App進行援交騙案的過程，一名受害人更兩次陷入援交騙局，其中一次被騙3萬元後，援交美女卻失蹤。

酒店比特幣櫃員機變「鹹濕吸水機」

近年交友App盛行，卻慢慢演變成性交易平台。有受害人日前向《東張西望》報料，揭發某酒店內「特別的櫃員機」騙局。某酒店位於彌敦道，內裡有一部有別於常見的銀行提款機，卻有不少男士步近存款，存款後更會坐在櫃員機旁邊呆等。

▲ 攝製隊半小時內已見到有3名男人懷疑被騙。 （圖片來源：影片截圖）

受害人Simon表示在社交網站認識了一個女生，對方主動提出可以進行性交易。Simon見她「幾靚」就表示興趣，女生約他到這間酒店。他去到酒店卻收到老闆的電話，叫他利用該櫃員機入$800買虛擬貨幣作「肉金」，女生遲遲未有現身。Simon之後再收到電話，對方叫他再付$8,000，他才知道是騙局，騙徒利用比特幣櫃員機騙財。

▲ Simon以$800購買比特幣後，對方又再叫他入$8000。 （圖片來源：影片截圖）

微信錄音氹買點數卡

這次並不是Simon首次受騙，他曾在Facebook認識一名女生，對方同樣表示可以提供性交易，並叫他買點數卡。對方表示要付保證金，用作保障安全，服務後可以取回。之後又再以消費金及風險金等名義，6次要他買點數卡，最終他在7小時內被騙$32,513。

▲ Simon甚至問家人借了1萬元購買點數卡，但仍未能見美人一面。 （圖片來源：影片截圖）

直至用光存款後，他甚至問家人借了1萬元過落騙徙的戶口。他表示對方會使用微信對話，期間會有聲音好聽的女生嬌嗲地錄音，叫他「你畀埋今次丫，最後一次」、「唔使你再畀」等等，以上對話多達10次。他聲稱因自己對性交易不熟悉，過程中並沒有懷疑。

網上騙案數字持續增加

《東張西望》去到Simon被騙的酒店觀察，發現短短半小時已有3個受害人上釣。其中一名更與騙徙直接對話，由影片中聽到他已經入了6千元。最終攝製隊同事向其中一位受害者勸告近半小時，對方才知道自己受騙並報警。

受害者會持續付款最主要的原因，是對方在過程人會套取個人資料。如果受害者拒絕付款，騙徒就會進行勒索。節目亦問了警方意見，警方表示即使已呼籲巿民防範網上騙案，報案數字仍持續增加，最高涉及金額達50萬。

【婆孫戀】6旬大媽網戀18歲小鮮肉 被騙財騙色影裸照威脅

【東張西望】港女玩交友App墮「殺豬盤」愛情陷阱 內地騙徒甜叫「老婆」騙走200萬

【外傭賣淫】《東張西望》放蛇揭外傭疑賣淫實錄 瞞僱主一家四口上交友App約性交易

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢