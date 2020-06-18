【是敢的】遺憾未能陪伴兒子龐景峰成長　錢小豪靠「殭屍」重拾父子情

▲ 錢小豪任《是敢的》嘉賓細傾往事。

錢小豪任梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《是敢的》的嘉賓。16歲首度擔任電影男主角的錢小豪，分享在娛樂圈的生活點滴外，還細訴與囝囝龐景峰的父子情，他遺憾當年未能陪伴對方成長，盡顯鐵漢柔情一面。

自小深受香港武俠電影「鼻祖」張徹執導的電影及李小龍功夫片影響，錢小豪愛上習武，更因看罷史泰龍的《洛奇》（Rocky），令他在14歲毅然輟學去打擂台，又參加邵氏武術訓練班，展開了銀色旅途。

16歲便當上電影男主角的他自言當時「一嚿飯」，對電影圈甚麼都不曉，只憑自己摸索竅門。

其後於1985年憑電影《殭屍先生》爆紅，接踵而來接拍了一系列的殭屍片，他坦言拍到厭倦：「4、5年來都是拍這類片種，覺得自己很沒用，個人好厭倦，導演好像忘了讓我去演其他角色。」為求逃脫殭屍，錢小豪寧願衝出香港，到台灣拍文藝片、到內地演反派，至千禧年代，他更轉戰幕後發展。

▲ 錢小豪最遺憾未能見證龐景峰成長。

片場被叫「爸爸」勁感動

經歷兩段婚姻的錢小豪，自言是個不浪漫的男人，而人生中的遺憾，是未能看着大仔龐景峰成長，他說：「景峰兩歲開始就很小跟我見面，很難見證他的成長，就算見面也有限制，一星期只能見兩小時，所以很多事情也沒跟他說，他的成長，對於我來說是一片空白，直至他出國讀書，我更加少跟他聊天和來往。」

曾以為會失去這段父子情的錢小豪，因為一套內地的殭屍電影《生化藥屍》，令他們重拾父子情：「電影找了兒子飾演我的年輕版，拍攝過程中，難得有半年的相處，他不斷叫著我爸爸，聽到真係開心到喊。」

現時錢小豪跟龐景峰合作了3部電影，而且在剛剛拍攝的電影中，二人飾演師徒，難怪錢小豪大叫溫馨：「感觸良多，兩父子可以合作，要珍惜這段緣分、難能可貴。」