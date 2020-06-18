【黎明新歌】明福俠再推短片叫黎明Post返　新歌《顧家》神秘素人女聲獻聲

▲ 今日出街的第4條19秒短片「明福俠叫黎明Post返」，終於揭曉他推出EP新歌《顧家》。

由今個星期一起，黎明一連幾天在Facebook以明福俠亮相，拍攝宣傳新作短片，每日擠牙膏式介紹合作的相關人物。繼前日公布有林海峰、昨天陳柏宇現身之後，今日出街的19秒短片，終於算是揭開半塊神秘面紗：原來是他的EP新歌《顧家》。不過，起初兩句只聽到神秘素人女聲的悅耳嗓子，黎明何時來到真正出聲出樣呢？

這幾天幾段短片貫徹Leon神秘作風，分別以「明福俠介紹返」出了多條預告片，繼續用上簡單卡通動畫，先後曝光林海峰與陳柏宇的頭像，來介紹兩位合作藝人，但仍未知他葫蘆裏賣甚麼藥。

今日出街的第4條19秒短片「明福俠叫黎明Post返」，終於揭曉他推出EP新歌《顧家》，但只聽到神秘素人女聲的悅耳嗓子，重複唱出頭兩句歌詞：「誰和誰長吻到斷氣像演戲」、「誰和誰狂奔於沙灘和雪地」。

▲ 短片內神秘素人女聲的悅耳嗓子，重複唱出頭兩句歌詞：「誰和誰長吻到斷氣像演戲」、「誰和誰狂奔於沙灘和雪地」。

不過細心的黎明，還是已將《顧家》EP放在以下平台，供網民及歌迷慢慢欣賞，而且同步推出了同居版及已婚版，大家不妨細味兩者的分別。

MOOV: https://s.moov.hk/r?s=nVB6bZ

KKBOX: https://bit.ly/2Y9s6y0

JOOX: https://bit.ly/3dfiUMS

Spotify: https://spoti.fi/2UUK45m

iTunes | Apple Music: https://apple.co/2N7dPeX

YouTube Music: https://bit.ly/2BeOP2X

OMusic: https://bit.ly/3edU01s

MyMusic: https://bit.ly/2zLeVds

到底這首《顧家》EP會否有黎明的獨唱版？何時又會聽到看到黎明演繹的MV版本呢？林海峰、陳柏宇又會扮演甚麼角色？至於歌中神秘素人靚聲，又是何許人？她可會是黎明慧眼發掘的女新人？靚聲背後的芳容又是怎模樣？相信都是歌迷及網民最想知道的問題，黎明aka明福俠，又會何時親身出現解畫呢？



記者：鄺素媚