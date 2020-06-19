【居屋2020】鑽石山啟翔苑呎價逾9千　63折推售第三季申請

▲ 鑽石山啟翔苑呎價逾9千，63折推售第三季申請。

居屋2020將接受申請，據悉將以市價63折定價，推售逾7千伙。其中鑽石山啟翔苑平均呎價9,365元。

房委會資助房屋小組下周一（22日）將討論新一期居屋銷售細節。據悉房署建議將綠白表比例，調整到四六比；單身人士配額維持一成，有700個，家有長者維持三成，有2,100個。

今年「白居二」年度配額將較去年增加五成，有4,500個。

【居屋2020】唯一市區盤曝光 鑽石山啟翔苑下半年推售

【居屋2020】啟翔苑呎價料至少8千 「家有一老」優先揀樓

TOPick本月初已獨家報道，據悉房委會最快今年第三季，再推售新項目，涉及4個屋苑，規模是復售居屋以來最多。出售項目包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及皇后山山麗苑。

唯一市區盤啟翔苑，於港鐵鑽石山站側，料2023年中入伙，但樓花期接近3年。

另外火炭彩禾苑平均呎價7,550元；馬鞍山錦駿苑平均呎價7,784元；皇后山山麗苑平均呎價5,443元。

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記者：吳卓峰