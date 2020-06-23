【大體老師】醫科生深入了解人體結構　助本港發展修補膝關節韌帶等微創手術

▲ 所有醫科生最初兩年必須修讀解剖學認識人體結構。（港大提供）

解剖學是修讀醫科的基礎，而捐贈所得的遺體則為解剖學提供最佳的學習方法。在港大長達6年的醫學士課程，所有學生最初兩年必須修讀解剖學認識人體結構。有港大教授指出，「大體老師」是所有醫科生學習生涯上第一個親身接觸的病人，同時亦可供醫學研究，發展新的外科技術，包括近年成功研發的微創手術。

成為一個醫生，必須先就讀長達6年的內外全科醫學士課程，1年實習加上通過執業試，前後至少7年才獲聘為駐院醫生。每一名準醫生進入大學，都要在頭兩年修讀解剖課程，涉及8個主要範疇，包括心肺、泌尿、胃腸消化、肌肉骨骼、神經、內分泌、生殖系統，以及頭頸部位。

為了讓學生更了解人體的構造、功能和病理，課堂上會透過「大體老師」以身示教的方式，教授學生有關人體構造和解剖學上的知識。解剖學家、港大生物醫學院副教授鄭顏兒表示，「大體老師」 對醫學發展有非常重要的角色：

所有學生在學習生涯上，第一個親身接觸的病人就是『大體老師』，學生從真實的人體學習，並非從模型或電腦軟件上學習，這個經驗可令他們將來學以致用。

▲ 鄭顏兒表示，「大體老師」 的角色非常重要，是所有學生在學習生涯上第一個親身接觸的病人。（車耀開攝）

「大體老師」計劃至今已推行近10年，鄭顏兒指出，除了學習用途外，「大體老師」對醫學研究亦有重要的貢獻。為了改良現今的外科技術，專科醫生會透過遺體去嘗試一些新的手術方法，以便將來應用病人身上更有效和安全。他又說，近10年成功發展不少外科技術，包括透過微創手術切除發炎性膽囊、修補膝關節韌帶等等，亦成功發展新生物材料取替退化性脊椎。

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記者：陳子謙