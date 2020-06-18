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【ERROR自救TV】ERROR肥仔化身魔音教練　3分鐘自創Rap極洗腦【洗腦慎入】

娛樂 13:09 2020/06/18

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

ERROR在《ERROR自救TV》發放笑彈。

以「騎呢cam爆男子組合」為定位的ERROR，成員包括ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》衍生的「肥仔」梁業、「阿Dee」何啟華、「193」郭嘉駿和「保錡」吳保錡。一向大膽無底線的ERROR，在ViuTV節目《ERROR自救TV》再發笑彈。

ERROR「中年」出道開棟篤笑　自稱最貼地男團：是有窮人思想的屋邨仔

其中一集《ERROR自救TV》，因應ERROR隊員高矮肥瘦樣樣有齊，因此推出自家3分鐘健身操，推廣全民健康。由ERROR隊長肥仔化身魔音教練，四人以白頭帶、藍背心和紅短褲的造型登場。

ERROR以「騎呢」為賣點。(《ERROR自救TV》截圖）

Mirror推出全新派台歌《IGNITED》　花姐親自落場執導360角度拍MV

ERROR更創作Rap配合3分鐘健身操，內容相關鬼馬，當中：「做到呢到辛吾辛苦，減肥從來都吾怕苦。」，講出減肥人士的心聲。每做完一組動作，肥仔便會以獨特的方式過場：「okay、okay、去第2set。」，令ERROR 3分鐘健身操極度洗腦。

影片高度引起觀眾關注，有網民留言：「你哋吾好咁癲啦，晚晚都笑死人咩」、「好耐冇試過睇電視笑唔停。」、「我個腦而家淨係得ok~ok~」，甚至有網民揚言肥仔真開班教aerobic一定會報名。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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