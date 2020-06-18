【ERROR自救TV】ERROR肥仔化身魔音教練　3分鐘自創Rap極洗腦【洗腦慎入】

▲ ERROR在《ERROR自救TV》發放笑彈。

以「騎呢cam爆男子組合」為定位的ERROR，成員包括ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》衍生的「肥仔」梁業、「阿Dee」何啟華、「193」郭嘉駿和「保錡」吳保錡。一向大膽無底線的ERROR，在ViuTV節目《ERROR自救TV》再發笑彈。

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其中一集《ERROR自救TV》，因應ERROR隊員高矮肥瘦樣樣有齊，因此推出自家3分鐘健身操，推廣全民健康。由ERROR隊長肥仔化身魔音教練，四人以白頭帶、藍背心和紅短褲的造型登場。

▲ ERROR以「騎呢」為賣點。(《ERROR自救TV》截圖）

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ERROR更創作Rap配合3分鐘健身操，內容相關鬼馬，當中：「做到呢到辛吾辛苦，減肥從來都吾怕苦。」，講出減肥人士的心聲。每做完一組動作，肥仔便會以獨特的方式過場：「okay、okay、去第2set。」，令ERROR 3分鐘健身操極度洗腦。

影片高度引起觀眾關注，有網民留言：「你哋吾好咁癲啦，晚晚都笑死人咩」、「好耐冇試過睇電視笑唔停。」、「我個腦而家淨係得ok~ok~」，甚至有網民揚言肥仔真開班教aerobic一定會報名。

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