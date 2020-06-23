【大體老師】港大遺體捐贈計劃始於2012年　至今錄7500人登記

▲ 港大在2012年推出「大體老師」計劃，至今已有7500人登記。（車耀開攝）

本港遺體捐贈計劃主要由2間大學醫學院負責，包括香港大學和中文大學，其中港大自1970年代起已接受遺體損贈，當時主要以醫院無人認領的遺體進行解剖教學。隨着醫科生數目增加，教學需求大增，港大在2012年推出「大體老師」計劃，讓有意捐贈的市民離世後將遺體捐予醫學院作教學和醫學研究用途。

港大每年需要約70位大體老師，讓醫科生及研究人員，在解剖課及研究室內，學習及加深認識複雜的人體、生理及病變。負責該計劃的項目統籌人鄭顏兒指，計劃推出後，成功令登記人數由起初每年270人，躍升至每年700人，至今已有7500人成功登記；港大接受遺體數目則由當年13具遺體增至每年約80至90具遺體。

▲ 一般大體老師在大學服務1至4年不等。（車耀開攝）

一般大體老師在大學服務1至4年不等，完成教學任務後，遺體會被安排送去香港政府墳場及火葬場部火化。鄭顏兒表示，人離世後不代表失去價值，因為它們可以成為「大體老師」，雖然一話不說，但仍可傳授很多知識。他亦很感激捐贈者的親人能理解和支持，對提升醫學知識起了重大作用。

▲ 完成「大體老師」使命的遺體，會被安排送去香港政府墳場及火葬場部火化。（車耀開攝）

為了宣揚跨越生命界限，港大把每年3月3日定為「港大遺體捐贈日」，取其「三三不盡」之意，不過受疫情影響順延本月27日舉行，屆時會有導賞團參觀解剖室等活動。

2020年港大遺體捐贈日

日期︰6月27日

時間︰早上9時半至下午6時

地點︰沙宣道21號醫學院實驗室樓

活動︰參觀解剖室、舞台劇短片、座談會、虛擬實境學習

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記者：陳子謙