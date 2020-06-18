卓悅再被追租　平安大廈分店被追租57.4萬元

▲ 連鎖藥妝店卓悅再被追租。（資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅被追租潮不斷，其位於油麻地平安大廈的分店日前亦遭業主入稟追租，入稟狀中指，卓悅本來已獲業主減租近1年，惟自今年3月起仍欠租，業主因此入稟向卓悅追討逾57.4萬元租金等費用，並要求交吉舖位。

原告鼎豐企業有限公司；被告卓悅化粧品批發中心有限公司。入稟狀中指，原告為上述舖位的大租客，被告於2018年3月起與原告簽訂分租租約，被告以月租22.5萬元租用上述舖位，為期3年。原告後來亦同意於2019年7月1日至2020年5月31日期間，將租金下調至18萬元。

惟被告自今年3月起拖欠租金及管理費等費用，原告遂入稟高院，向被告追討逾57.4萬元欠款，並要求被告交吉舖位。

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記者︰楊詠渝