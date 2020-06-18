【死因無可疑】陳家樂曾從事保險業　新作與秋生嘉欣鬥演技和湯怡演情侶

▲ 陳家樂在《死因無可疑》與黃秋生有不少對手戲。

由袁劍偉執導的電影《死因無可疑》，雲集好戲之人如黃秋生、林嘉欣、歐錦棠、周家怡等。當中陳家樂演繹保險經紀葉永信，在《死因無可疑》跟影帝黃秋生及影后林嘉欣有連場對手戲，也毫無懼色，演技大躍進。

家樂謙言：「不知道觀眾是否察覺得到，但自己從中的確可以看到不一樣的陳家樂，有些表情、動作，連我本人亦前所未見，《死因無可疑》肯定是我出道以來最重要的作品。」

陳家樂演的角色葉永信是個入世未深的年輕保險經紀，家樂憑一個問題而獲這難能可貴的演出機會：「袁劍偉導演問：『你相信保險可以幫到人嗎？』我直說相信，到現在依然相信，導演說，正好跟葉永信原來的信念不謀而合！」

▲ 陳家樂在《死因無可疑》演剛入行的保險從業員。

陳家樂曾從事保險業

更巧合的是，家樂曾經真的任職保險業：「那是出道初期吧，演藝工作不多，朋友叫我考個經紀牌，考完後真的做了1年多保險，生意不錯呀！因為我不怕面懵，會主動跟太太們聊天，可能她們覺得我像鄰家男孩，傾多幾次累積信任，便願意幫我簽保單。」

為幫助家樂投入角色，早在開機前1年，袁劍偉導演持續與他見面，逐場戲深入剖析：「導演就像教師一樣，很仔細地問，如果遇上類似葉永信的遭遇，我會有什麼反應，聊著聊著，很容易吐出心底話。」

▲ 陳家樂在新片與影后林嘉欣合作。

家樂湯怡演情侶默契十足

做足準備踏入片場，面對影帝影后，家樂會不自覺緊張起來嗎？「沒有很大壓力，他倆是不同類型的演員，嘉欣在片場真的變了沈子玲，非常認真、專注；反觀秋生很愛聊天，跟片場內每個人都可以言談甚歡，我最愛在秋生面前模仿他以前的經典角色，但無論談得多興奮，只要一埋位，他就會秒速入戲變了朱重德，厲害！」

▲ 陳家樂與湯怡認識多年，卻在《死因無可疑》才首次合演情侶。

家樂與湯怡（Kathy）是多年好友，可是到《死因無可疑》才首度合演情侶，家樂笑言：「與Kathy太熟絡，演情侶有利亦有弊，弊處是很容易笑場、NG，相對來說好處更多，彼此有了默契，一個眼神已心領神會，加上今次有親熱戲，埋位前毋須顧忌太多，她會對我百分百信任，效果非常自然！」