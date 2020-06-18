【兒童健康】過量電解質加重腎臟負擔　營養師：2歲以下幼兒勿飲運動飲品

▲ 過量的電解質會加重小孩腎臟的負擔，尤其幼兒腎臟功能尚未完全發展成熟，長遠甚至可影響其腎臟及心臟功能。

踏入酷熱的夏天，面上還要戴上口罩，焗促的感覺簡直令人透不過氣；疫情問題，大家盡量避免除下口罩，水也因此少喝了，往往當除下口罩後，才意識到口渴的感覺，但口渴已是身體缺水的訊號，不但會降低抵抗力，令病菌有機可乘，亦容易出現中暑的不適情況。

陽光普照的周日，我們一家三口坐船到愉景灣，打算到沙灘玩上一個下午；相比其他戶外活動，爸爸最愛帶卓諺到沙灘，因他就可以悠然自得地躲在帳篷內午睡；剛坐下不過5分鐘，卓諺已兩頰通紅，髮尾上一滴滴的汗珠快要掉下來，我一邊忙於給他抹汗，一邊給他遞上水樽，誰知他只敷衍地啜了半口又跑開了去玩。

▲ 流汗是身體散熱作為調節體溫的正常機制，身體的水份和電解質會經由汗液流失，所以必須飲用足夠水份作補充。（iStock圖片）

憑尿色分辨水份攝取是否足夠

流汗是身體散熱作為調節體溫的正常機制，身體的水份和電解質會經由汗液流失，所以必須飲用足夠水份作補充。孩子多只顧着玩而忽視身體口渴的信息，爸媽們應多加提醒，即使本身汗腺少而不易出汗的，也必須補充水份，以免出現中暑的情況。

要知道孩子的水份攝取是否足夠，可從他們尿液顏色來分辨，顏色偏淡黃或近乎無色的代表水份足夠；顏色偏深而黃的，則可能是水份攝取不足。若孩子平日不愛喝清水，可嘗試在清水中加入一兩片檸檬、橙或蘋果等，增加果香味；給孩子選一個他喜歡的顏色或卡通人物的水樽，也可吸引他們多喝水；當然爸媽們亦應以身作則，避免經常於孩子面前喝果汁或汽水等高糖飲品。

爸爸站起來說︰「我去小賣部買飲品，要給你們買些甚麼？運動飲品？」

▲ 若孩子平日不愛喝清水，可嘗試在清水中加入一兩片檸檬、橙或蘋果等，增加果香味。（iStock圖片）

運動飲品含高糖易惹腸道不適

日常的戶外活動，對於人體電解質流失並不算多，所以活動後正常飲食已能補充身體所需的電解質。過量的電解質會加重小孩腎臟的負擔，尤其幼兒腎臟功能尚未完全發展成熟，長遠甚至可影響其腎臟及心臟功能，故並不建議2歲以下幼兒飲用運動飲品。

大部分運動飲品亦含高糖份，如市面上一瓶500毫升運動飲品的糖份，可高達8茶匙或以上，幼兒及兒童攝取大量糖份，有機會引致腹瀉及腸道不適，當然亦會增加肥胖機會。

巿面常見運動飲品的熱量、糖份及鈉質含量，都可以透過營養標籤得悉，飲用時宜先細看，以下摘錄幾種常見的運動飲品資料，大家可細心察看。

運動飲品 水動樂 葡萄適／檸檬味 佳得樂／橙味 寶礦力 沛力特電解 淨容量（毫升） 500 450 600 500 800 熱量（卡路里） 18 22 25 26 28 糖份（克） 4.2 4.6 6.1 6.6 6.4 鈉質（毫克） 30 34 48 49 39 含色素 × 胡蘿蔔素 E110（日落黃） × ×

*上述熱量、糖份及鈉質含量，以每100毫升飲品計。

運動飲品的作用是迅速提供葡萄糖補充身體能量，恢復體力，並補充因大量流汗導致的水份及電解質流失，適合進行多於一小時運動，如馬拉松、游泳、運動比賽等時候飲用。另外，如遇孩子身體不適而出現持續性腹瀉或嘔吐，水份及電解質亦會大量流失，令他們精神欠佳或疲倦乏力，這時應由醫生處方口服電解質液；注意運動飲品的濃度未必適合孩子，所以不宜胡亂給孩子飲用運動飲品。

爸爸拿着一瓶運動飲品回來，一邊行一邊喝，我衝口而出揶揄他︰「你只攤着睡覺，活動量近乎零，你要補充糖份還是電解質？」

撰文：周詠苑（註冊營養師）