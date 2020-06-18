【兒童健康】過量電解質加重腎臟負擔 營養師：2歲以下幼兒勿飲運動飲品
踏入酷熱的夏天，面上還要戴上口罩，焗促的感覺簡直令人透不過氣；疫情問題，大家盡量避免除下口罩，水也因此少喝了，往往當除下口罩後，才意識到口渴的感覺，但口渴已是身體缺水的訊號，不但會降低抵抗力，令病菌有機可乘，亦容易出現中暑的不適情況。
陽光普照的周日，我們一家三口坐船到愉景灣，打算到沙灘玩上一個下午；相比其他戶外活動，爸爸最愛帶卓諺到沙灘，因他就可以悠然自得地躲在帳篷內午睡；剛坐下不過5分鐘，卓諺已兩頰通紅，髮尾上一滴滴的汗珠快要掉下來，我一邊忙於給他抹汗，一邊給他遞上水樽，誰知他只敷衍地啜了半口又跑開了去玩。
憑尿色分辨水份攝取是否足夠
流汗是身體散熱作為調節體溫的正常機制，身體的水份和電解質會經由汗液流失，所以必須飲用足夠水份作補充。孩子多只顧着玩而忽視身體口渴的信息，爸媽們應多加提醒，即使本身汗腺少而不易出汗的，也必須補充水份，以免出現中暑的情況。
要知道孩子的水份攝取是否足夠，可從他們尿液顏色來分辨，顏色偏淡黃或近乎無色的代表水份足夠；顏色偏深而黃的，則可能是水份攝取不足。若孩子平日不愛喝清水，可嘗試在清水中加入一兩片檸檬、橙或蘋果等，增加果香味；給孩子選一個他喜歡的顏色或卡通人物的水樽，也可吸引他們多喝水；當然爸媽們亦應以身作則，避免經常於孩子面前喝果汁或汽水等高糖飲品。
爸爸站起來說︰「我去小賣部買飲品，要給你們買些甚麼？運動飲品？」
運動飲品含高糖易惹腸道不適
日常的戶外活動，對於人體電解質流失並不算多，所以活動後正常飲食已能補充身體所需的電解質。過量的電解質會加重小孩腎臟的負擔，尤其幼兒腎臟功能尚未完全發展成熟，長遠甚至可影響其腎臟及心臟功能，故並不建議2歲以下幼兒飲用運動飲品。
大部分運動飲品亦含高糖份，如市面上一瓶500毫升運動飲品的糖份，可高達8茶匙或以上，幼兒及兒童攝取大量糖份，有機會引致腹瀉及腸道不適，當然亦會增加肥胖機會。
巿面常見運動飲品的熱量、糖份及鈉質含量，都可以透過營養標籤得悉，飲用時宜先細看，以下摘錄幾種常見的運動飲品資料，大家可細心察看。
|運動飲品
|水動樂
|葡萄適／檸檬味
|佳得樂／橙味
|寶礦力
|沛力特電解
|淨容量（毫升）
|500
|450
|600
|500
|800
|熱量（卡路里）
|18
|22
|25
|26
|28
|糖份（克）
|4.2
|4.6
|6.1
|6.6
|6.4
|鈉質（毫克）
|30
|34
|48
|49
|39
|含色素
|×
|胡蘿蔔素
|E110（日落黃）
|×
|×
*上述熱量、糖份及鈉質含量，以每100毫升飲品計。
運動飲品的作用是迅速提供葡萄糖補充身體能量，恢復體力，並補充因大量流汗導致的水份及電解質流失，適合進行多於一小時運動，如馬拉松、游泳、運動比賽等時候飲用。另外，如遇孩子身體不適而出現持續性腹瀉或嘔吐，水份及電解質亦會大量流失，令他們精神欠佳或疲倦乏力，這時應由醫生處方口服電解質液；注意運動飲品的濃度未必適合孩子，所以不宜胡亂給孩子飲用運動飲品。
爸爸拿着一瓶運動飲品回來，一邊行一邊喝，我衝口而出揶揄他︰「你只攤着睡覺，活動量近乎零，你要補充糖份還是電解質？」
撰文：周詠苑（註冊營養師）