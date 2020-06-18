環保女神Emma Watson加入Gucci母公司Kering董事局　「妙麗」身體力行為時裝界永續出力

▲ 環保女神Emma Watson加入Gucci母公司Kering董事局為時裝界永續努力，確是有心人。

因為《哈利波特》中妙麗一角而為人熟悉的愛瑪屈臣（Emma Watson），在今年4月剛滿30歲，就被邀請加盟國際奢侈品牌公司Kering（開雲集團）的董事局，並且出任該公司永續委員會（Sustainability Committee）主席。Kering旗下的品牌，包括有Gucci、Bottega Veneta、Saint Laurent及Alexander McQueen等。

時裝行業一向被認為為地球帶來污染、垃圾的元兇，而工人及動物的權益，也一直備受爭議。Emma較早前頂力支持的Good On You－－一個為超過2,000時裝品牌在環保、勞工權益及動物保護評分的app，對Kering旗下品牌如Gucci、Saint Laurent、Balenciaga的評價是Not good enough或It's a start，相信Emma加入集團董事局，會為品牌的環保工作帶來改變。

▲ Emma Watson在自己IG，極力推介Good On You app。（圖片取自Emma IG）

其實，Emma自2009年，已經與公平貿易先鋒People Tree合作，聚集一眾像她般的女性，買衫購物的時候，會將人權及環保放在心上。她又和時裝設計師Jacqueline Durran一起合作，為2017年迪士尼電影《美女與野獸》設計可回收及永續的衣服。

Emma最為人熟悉是2016年，她穿上Calvin Klein設計，以回收膠樽製成的Newlife紗線縫製的晚禮服，出席時裝展覽的舞會。

▲ Emma Watson穿著Calvin Klein用回收物料做的晚禮服，踏上紅地毯。（圖片取自Emma IG）

但她日常的衣著，更多不是名牌產品，而是來自世界各地，如美國、澳洲、法國、英國、德國，默默耕耘為環保出一分力的小品牌。他們的產品不是用回收的膠樽、金銀，就是以公平貿易方式買回來的物料，然後製成飾物、鞋履、手袋、晚禮服，而Emma從不吝嗇在自己的社交平台推介，分享環保時裝的理念。

▲ Emma Watson又與二手衫平台thredUP合作，推動Fashion Footprint Calculator，計算購物會帶來多少碳排放。（圖片取自Emma IG）

記者：何小雲