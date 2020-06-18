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【派錢1萬】6月21日起接受登記派錢1萬　銀行電子登記收款時間表出爐

精明消費 13:37 2020/06/18

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銀行電子登記收款時間表出爐。

政府將向年滿18歲香港永久性居民派發1萬元，於2020年6月21日至2021年12月31日期間接受申請。政府提醒市民，經銀行以電子方式登記過數，簡單方便兼收錢快，且有21間銀行參與現金發放計劃服務。

若經銀行的電子登記平台申請，最快可以幾時受到款項？以下為時間表：

  • 6月21日至30日期閒登記     7月8日起收款
  • 7月1日起登記                   登記1星期後收款

經銀行電子登記主要有3個方法，包括「網上理財服務專用網頁」、「網上理財服務流動應用程式」及「網站上登記系統」。雖然有21間銀行參與現金發放計劃服務，當中部分銀行有齊3款登記方法，包括中銀香港、交通銀行、東亞銀行、中國建設銀行、創興銀行、大新銀行、星展銀行、恒生銀行、匯豐銀行、中國工商銀行、上海商業銀行及渣打銀行。

要注意的是，選擇收款時，只有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶才可收款，以下5類帳戶不接受收款

以書面申請表格的收款時間表，點擊【下一頁】

渣打香港用戶登記方法，點擊【第2頁】

大新銀行用戶登記方法，點擊【第3頁】

中銀香港用戶登記方法，點擊【第4頁】

恒生銀行用戶登記方法，點擊【第5頁】

多間銀行現金回贈及優惠，點擊【第6頁】

責任編輯：陳珈希

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