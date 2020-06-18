【新冠肺炎】本港今日沒有新增本地確診個案　下午不設疫情記者會

▲ 本港今日沒有新增本地確診個案。

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（18日）沒有新增本地感染確診個案，衞生防護中心及醫管局下午不會召開記者會，今日已連續5日沒有本地確診個案。本港個案累計仍為1,121宗，包括1,120宗確診個案和一宗疑似個案。

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衞生防護中心早前指出會一直密切監察本地及海外確診個案的情況，由六月起中心會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，但只會就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

▲ 中心提醒市民應盡量與他人保持適當的社交距離。（資料圖片）

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中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋