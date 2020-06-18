  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (週四) 14:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【食用安全】沙田連鎖餐廳買外賣驚見「加料」昆蟲　網民：屋企煮個麵食好過

食用安全 13:36 2020/06/18

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

港媽沙田連鎖餐廳買外賣驚見「加料」昆蟲。

外賣食物要小心！有網民在沙田的facebook群組分享自己中伏經歷，稱見很多食店關門，遂選擇一間連鎖餐廳外賣，豈料回家後，驚見外賣被加料，送上一隻超大昆蟲。大批網民直言好嘔心。

一名港媽在facebook群組「沙田之友」發帖，稱

又夜、好多食店都閂咗門，見一間連鎖餐廳外賣做特價...咪試下囉，點知..

從該名港媽上傳的圖片顯示，明顯可以見到一隻昆蟲漂浮在外賣上，甚至恐怖。

【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到

帖文一出引起網民熱議，大批網民直言好嘔心；有網民稱，「人地一番心意幫你補蛋白質，你要感恩囉」；亦有網民稱，「返屋企煮個麵食好過」。另有網民對涉事連鎖餐廳的衛生感到失望，詢問是否已通知食環署；有網民稱，如此大昆蟲，餐廳職員竟察覺不到。

【食用安全】18歲男子食用未煮熟豬肉　出現頭痛抽搐體內爬滿絛蟲

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 昆蟲 健康問題 餐廳 Facebook群組 外賣

最高瀏覽

【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
11:32 2020/06/17
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
09:50 2020/06/17
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏