【食用安全】沙田連鎖餐廳買外賣驚見「加料」昆蟲　網民：屋企煮個麵食好過

▲ 港媽沙田連鎖餐廳買外賣驚見「加料」昆蟲。

外賣食物要小心！有網民在沙田的facebook群組分享自己中伏經歷，稱見很多食店關門，遂選擇一間連鎖餐廳外賣，豈料回家後，驚見外賣被加料，送上一隻超大昆蟲。大批網民直言好嘔心。

一名港媽在facebook群組「沙田之友」發帖，稱

又夜、好多食店都閂咗門，見一間連鎖餐廳外賣做特價...咪試下囉，點知..

從該名港媽上傳的圖片顯示，明顯可以見到一隻昆蟲漂浮在外賣上，甚至恐怖。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民直言好嘔心；有網民稱，「人地一番心意幫你補蛋白質，你要感恩囉」；亦有網民稱，「返屋企煮個麵食好過」。另有網民對涉事連鎖餐廳的衛生感到失望，詢問是否已通知食環署；有網民稱，如此大昆蟲，餐廳職員竟察覺不到。

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責任編輯：羅嘉欣