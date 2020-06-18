【中風年輕化】18歲少年捱夜打機頭暈嘔吐腦中風　醫生：可致大面積腦死亡【內附中風先兆】

▲ 18歲少年捱夜打機頭暈嘔吐，證實腦中風。

中風年輕化！深圳一名18歲少年因為熬夜打機，頭暈頭痛並嘔吐被送醫院，證實腦中風。負責診症的醫生表示，若不及時治理，可致腦腫脹，甚至大面積腦死亡。

綜合內地媒體報道，該名18歲陳姓男子，因為經常熬夜，加上經常飲酒，有腎臟病史，導致靜脈血栓。醫生透過支架，把患者顱內血栓取出，手術後患者病情隨即好轉。患者因為免疫系統疾病及不良生活習慣引致發病。

負責診症的南方醫科大臬深圳醫院神經內科副主任賀雄軍醫生表示，患者送院時頭痛劇烈，有點精神恍惚。若不及時取出血栓，有近5至6%患者會有性命危險，出現腦腫脹情況，甚至大面積腦死亡，並有腦疝風險（顱內壓過高的併發症）。

賀醫生指出，中風有年輕化趨勢，曾接收過一名年約10歲的患者。不少年輕人因為工作壓力大，但沒注意身體狀況，導致出現高血壓等問題。

中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生早前接受TOPick訪問時指，每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：

臉部不對稱

說話含糊不清

肢體活動能力驟降（偏癱）

病人的小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

中風徵狀初出現時，患者不知道徵狀會持續惡化還是會康復過來，惟有在出現疑似徵狀時，盡快去急症室求醫。

他指病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆。

談（Talk for Speech） : 表達或說話有困難

笑（Smile for Face）：面部表情不對稱

用（Use for Arm）：一邊手腳無力

兵（SOS for Timely call for help）：即時請「救兵」，報警求助

他指，不同病人有不同的徵狀，有些病人「集齊」四個先兆，有些得一、兩樣，徵狀可漸進式或一次過發生。

臨床上被醫生診斷是小中風的病人，一成人在一個月內發生大中風，當中百分之五的病人更於48小時內大中風，可見能夠預防大中風治療的時間不多。病人如打算遲1至2天才求醫，可能已經太遲。

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